Непридуманный Толстой Автор Тотального диктанта – 2019 писатель и литературовед Павел Басинский – один из главных современных специалистов по Толстому, занимающийся, по его собственному признанию, «многолетними поисками истинного Толстого». Недавно в интервью изданию «Москвич Mag» он рассказал о современности Льва Толстого и причинах неугасаемого интереса к нему. Мы процитируем несколько важных мыслей.

«Толстой – писатель мирового масштаба, – уверен Басинский. – В любой стране, если вы скажете «писатель», вам ответят: Толстой и Достоевский, и уже потом будет Флобер или Стендаль. Даже сам его образ седобородого старика у всех в головах есть.

…Меня взволновала тема ухода Толстого. Представьте 82-летнего старика, который ночью просыпается, быстро собирает вещи и с личным врачом уезжает, фактически бежит из дома. Зачем он, человек, отлученный от церкви, едет в Оптину пустынь? Мне хотелось понять, что произошло, и написать об этом. Так получилась книга «Бегство из рая». Ее успех стал для меня совершенно неожиданным. Но оказалось, что семейная история Толстого многих волнует. А потом появились другие книги, посвященные Толстому. О конфликте Толстого с русской церковью я написал в книге «Святой против Льва»…

Толстой давно уже не идентифицируется только с Россией, это наш «общий дедушка», как говорит Авдотья Смирнова. Это был цивилизационный мыслитель. Его интересовали фундаментальные вопросы, многие из которых актуальны до сих пор…

Толстой был настолько прозорлив и так далеко смотрел, что нас многое удивит. Например, он был категорическим противником смертной казни: при его жизни это казалось экзотикой, а сегодня мы видим, что все цивилизованное человечество отказалось от этого…

Вокруг Толстого существует огромное количество мифов, которые прочно сидят в головах у людей, в том числе у самых культурных. Например, есть миф, что Толстой, женившись на Софье Андреевне, продолжал ей изменять и что в Ясной Поляне было много его внебрачных детей. Допустить, что Толстой никогда не изменял своей жене, люди почему-то не могут.

Об этом человеке написано огромное количество мемуаров, и из них можно понять его реальный образ.

Он был человеком добрым, сентиментальным, невероятно деликатным. И когда начинаешь это людям объяснять, они считают, что я придумал своего Толстого. Пожалуй, в этом главная сложность: донести до читателя правду о Толстом так, чтобы они в нее поверили.