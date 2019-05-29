У мафии длинные руки В начале смутных 90-х во Владивостоке под прессингом рэкетиров находились не только предприниматели, но и моряки, привозившие из-за границы импортный ширпотреб, бытовую технику, аудио- и видеоаппаратуру, подержанные автомобили.

Бэушные иномарки из Японии были самым дорогостоящим товаром, эквивалентным хорошей недвижимости. В те годы в популярной газете «Дальпресс» было много объявлений об обмене машины на квартиру и даже дом в пригороде. Из-за иномарки можно было запросто лишиться жизни, если не отдать ее добровольно бандитам.

– Мы регулярно получали сообщения о том, что преступники отбирают автомобили у моряков. От своих информаторов в команде судна знали, на кого наехали и какую машину забрали. Но не было ни одного заявления от моряков и ни одного свидетеля. Мы буквально отлавливали потерпевших и тащили в милицию за воротник. Им вдалбливали: «Ребята, без ваших заявлений с рэкетирами не справиться. Вы поможете нам, мы поможем вам». Помню, как один крепкий моряк вез в Мичуринск дорогую «японку», и бандиты нагло попросили «подарить» им машину в обмен на жизнь. Мужчина пришел в милицию, все рассказал, пообещал написать заявление, если мы поможем ему отправить машину на запад. Красавица «японка» дожидалась на товарном дворе погрузки в контейнер. Мы пообещали его подстраховать, что и сделали. Оперативники видели, как его контейнер с машиной погрузили на железнодорожную платформу, после чего моряк сел в такси, уехал в аэропорт и больше на связь не выходил, – рассказал Сергей Трубников.

А еще через месяц в столицу Приморья пришла телеграмма из Мичуринска на имя начальника линейного отдела милиции станции Владивосток. Знакомый моряк сообщал: по месту прибытия у него отобрали машину. Ту самую, на которую положили глаз владивостокские вымогатели. И теперь он точно готов написать на них заявление.

Когда после отпуска он вернулся во Владивосток, то признался милиционерам, что в порту откупился от рэкетиров и до Москвы добрался без проблем. Но на подъезде к Мичуринску его ждали. Какие-то люди перекрыли дорогу, вытащили его из машины и настучали по голове. Не исключено, что налетчики действовали по наколке владивостокской братвы. Но и в Мичуринске бывший владелец иномарки не стал писать заявление. Испугался последствий. Вот такими смутными были 90-е.