2013‑й: Спасибо за саммит, дальше мы сами Накануне 30-летия «Владивостока» мы продолжаем публиковать фотовоспоминания о пройденном пути. Пройденном всеми вместе: нашей газетой, нашими верными читателями, нашим городом и краем, нашей страной.

Фотохроники с 1989-го (это, напомним, год основания «В») по 2012 год вы можете найти в номерах за 12 сентября, 17 октября, 7 и 21 ноября, 5 и 19 декабря 2018 года, 23 и 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 19, 27 марта, 3, 10, 17, 24 апреля, 2, 8, 16 и 22 мая сего года.

Сегодня в кадре год 2013-й. После праздника, что называется… «Спасибо за саммит, дальше мы сами!» – в тот год такие листовки висели по всему Владивостоку, и в этом была своя правда. Нам надо было сильно постараться, чтобы не растерять тот темп, ту скорость, ту силу, которую дал нам год 2012-й, нельзя было почивать на лаврах и сыто цыкать зубом – надо было идти вперед, чтобы снова не превратиться из лидера АТР в унылую провинцию.

И в целом мы старались. Ну, будем честны, старался больше сам Владивосток. Тогдашним краевым властям (и это понимали все) было не до развития и движения вперед: край все больше погружался в проблемы.

Но в 2013-м мы и представить не могли, к чему все это приведет…

А город честно старался! Один за другим открывались новые детские сады, строились новые дороги, в подземных переходах расписывали стены, дома во Владивостоке стали красить в яркие цвета. На Океанском проспекте «остановился» бронзовый Эдик – «воспоминание о моряках загранплавания», как назвал свою работу скульптор Георгий Шароглазов. Появился первый в России поющий памятник Владимиру Высоцкому, установленный на средства меценатов, в том числе Игоря Пушкарева. Прогремел первый рок-фестиваль V-ROX, открылся театр оперы и балета. К нам пришел барк «Седов», а 23 Февраля в городе родилась новая традиция – проводить офицерский бал, и в тот год его открыли глава города Игорь Пушкарев и великая княгиня Ольга Куликовская-Романова. А общую колонну ветеранов Великой Отечественной и локальных конфликтов в парадном строю на День Победы возглавил Яков Кан. И было бравому полковнику на тот момент 93 года!

Да, город старался. Очень старался. Снимался клип «Мумий Тролля» на Золотом мосту, в театрах шли прекрасные спектакли – одним из самых знаковых стал «К звездам» в театре ТОФ. Мы традиционно с восторгом приветствовали именитых гостей «Меридианов Тихого»: Майкла Мэдсена, Изабель Юппер, Пьера Ришара.

Мы верили: да, сможем дальше сами. И у нас получалось…

Увы, 2013-й оставил и повод для горечи: в тот год мы простились со старейшим фотокором «В» Василием Павловичем Федорченко…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ