Помогите спасти ребенка! Настя Заболотина из поселка Преображение до 8 лет росла, как и все ее подруги, училась в школе, занималась в художественной самодеятельности, мечтала стать актрисой. Возможно, ее мечта осуществилась, если бы не беда, о которой редакции «В» рассказали жители Преображения. Они просят помощи для ребенка.

В феврале 2017 года девочка почувствовала себя плохо. Диагноз врачей был страшным: острый лимфобластный лейкоз, или злокачественное заболевание системы кроветворения. Лейкоз – наиболее часто встречающийся вид рака в детском возрасте, которым страдают четыре из 100000 детей в России. Он развивается, когда лейкоциты крови трансформируются в злокачественные клетки.

Анастасия Заболотина год лечилась в онкогематологическом центре во Владивостоке. Не помогло. Затем девочку перевезли в Москву, где продолжили лечение в центре им. Дмитрия Рогачева. В мае 2018 года ей провели трансплантацию костного мозга от неродственного донора. Операция прошла успешно, появилась надежда на выздоровление. Но через 90 суток появился очередной, уже второй рецидив.

В январе этого года Анастасии провели новую инновационную терапию car-t клетками, на которую надеялись врачи и родители девочки. К сожалению, в ремиссии Настя побыла недолго, ее состояние ухудшилось. После чего российские врачи развели руками и отправили на паллиативное лечение. Это когда современные методы лечения больше не являются продуктивными и жизненно важные органы начинают отказывать. В данной ситуации – создание для онкобольных возможностей наилучшего качества жизни. Мы все понимаем, что это значит…

В надежде на помощь семья Анастасии написала письма в разные зарубежные клиники, умоляя спасти дочь. Откликнулся медицинский центр Шеба в Израиле, где гарантировали выздоровление, но не бесплатно. На проведение трансплантации костного мозга был выставлен счет – 190000 долларов США. Для семьи Заболотиных это астрономическая сумма. Даже если они продадут квартиру, этих денег все равно не хватит на лечение.

Но не зря говорят, что мир не без добрых людей. Когда о беде в семье Заболотиных узнали земляки, в числе первых на просьбу о помощи откликнулась Преображенская база тралового флота. Рыбаки перечислили на счет клиники 4,5 млн рублей. Местные жители собрали 1,3 млн рублей, за что им низкий поклон. К моменту выхода этой публикации было собрано 5,8 млн рублей. Но этого недостаточно, чтобы даже начать лечение. На депозит клиники необходимо перечислить еще 1 млн рублей. И далее продолжать сбор денег.

Родители Анастасии обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь в сборе средств на лечение дочери. К сожалению, болезнь неумолимо прогрессирует и время работает против девочки.

Деньги можно перевести на карточку Сбербанка РФ: 4276500037105994, Марина Николаевна Заболотина, мама Насти.

По номеру телефона: 8-924-262-38-76

или на р/счет Росбанк: 40817840145510000228, Рыжкова Ирина Владимировна, бабушка Насти.

Смотрите «Инстаграм» _sos_nastya