Танкист, моряк, поэт Свидетель многих исторических событий прошлого века Ефим Гольдберг, несмотря на солидный возраст, в ясном уме и твердой памяти. Он до сих пор остроумно шутит и с выражением читает свои стихи. И, конечно, помнит основные вехи своей необычной судьбы.

– Я родился в 1914-м, сразу после начала Первой мировой войны, в трудовой еврейской семье ремесленника, – рассказывает Ефим Моисеевич. – В небольшом городке Борисове в Белоруссии на реке Березине. Той самой, где утонула вся слава Наполеона при походе на Россию.

В июне 1941 года я заканчивал обучение на историческом факультете Московского государственного педагогического института. Фашисты в считаные дни взяли Борисов и расстреляли всех моих родных: родителей, сестру с ребенком, совсем крохотного сынишку, гостившего у бабушки с дедушкой. Еще одна сестра с дочерью сгинула в минском гетто, мужья сестер погибли на фронтах…

Записался добровольцем на фронт. Попал в Коммунистический батальон Бауманского района. Затем меня отправили на обучение в танковом отделении Военно-политической академии имени Ленина. Получив офицерское звание, воевал в составе Центрального фронта. Оттуда выезжал на Урал и принимал колонну танков Т-34 для 36-й бригады 14-го танкового корпуса. На знаменитых тридцатьчетверках и прошел все фронтовые пути, освобождал Белоруссию, Польшу. Войну завершил у стен Рейхстага, где оставил и свой автограф…

Затем фронтовик более 10 лет служил в Германии, Дагестане, Приморье. Дальнейшую жизнь связал с Владивостоком. Четверть века ходил в моря на ледоколах и судах ДВМП.

В 1983 году в возрасте 69 лет Ефим Гольдберг вышел на пенсию. И посвятил себя творчеству. Читателям Приморья хорошо известны его стихотворные сборники «Война, война», «Длиною в жизнь», «Вольная воля», «Со мной синее море». Фронтовик до сих пор пишет проникновенные, берущие за душу стихи о войне, о любви к Родине, о любви между мужчиной и женщиной, о трудной, но романтической работе моряков.