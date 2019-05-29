Последний батальон встает на поверку Ветераны Владивостока начинают готовиться к 75-летию Великой Победы уже сегодня

«Хотят ли русские войны…» – так называется новая книга фронтовика, кавалера ордена Красной Звезды и трех орденов Отечественной войны, медали «За отвагу» подполковника в отставке Ефима Гольдберга, которая увидела свет на минувшей неделе. В этом факте вроде бы нет ничего особенного. За исключением того, что автору 105 лет!

Презентация очередного поэтического сборника уважаемого фронтовика состоялась в здании городской администрации в ходе традиционного ежегодного пленума общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владивостока.

Старшему поколению инициативы не занимать

Нынешняя встреча руководителей территориальных и отраслевых ветеранских структур города дала старт подготовке празднования в следующем году 75-летнего юбилея Великой Победы.

Открывая пленум, председатель городского совета ветеранов полковник в отставке Сергей Кондратенко подвел итоги работы по организации мероприятий во Владивостоке в честь 74-й годовщины Победы.

– Прошедшие нынешней весной праздничные события стали своего рода генеральной репетицией предстоящего празднования 75-летия Великой Победы, – отметил Сергей Константинович. – Искренне благодарю всех, кто принял участие в организации мероприятий. Все прошло на самом высоком уровне и достойно уважения. Самым значимым считаю прохождение колонны ветеранов города воинской славы в составе Бессмертного полка. В этом году вместе с нами шли члены делегации из Харбина и еще нескольких городов КНР, которые несли в руках фотографии своих отцов и дедов – китайских солдат и офицеров, воевавших бок о бок с советскими воинами.

Кроме того, как добавил заместитель председателя краевого совета ветеранов Владимир Семкин, ветеранские организации Владивостока заняли первое место в смотре-конкурсе городских и районных ветеранских организаций Приморья, проводившемся в честь 9 Мая. Понятно, что у старшего поколения краевого центра больше возможностей, чем в глубинке, но и инициативы им не занимать.

– Теперь мы должны утвердить четкий план работы по подготовке торжества в следующем году, – вновь взял слово Сергей Кондратенко. – В соответствии с подготовленной программой мы проведем юбилей Победы на таком же высоком уровне.

Эстафета памяти

Не менее важна и забота о ветеранах. Как рассказал глава совета, все до единого фронтовики пройдут в предстоящие два года полную реабилитацию в санаториях края. Не останутся без внимания и те участники войны, чье состояние здоровья не позволяет передвигаться далеко. Будет организовано посещение их на дому и в госпиталях, причем не только с передачей подарков и продуктовых наборов, им окажут любую другую необходимую помощь. Особое внимание получат старики, у которых не осталось родных и близких.

В краеведческих и школьных музеях откроются выставки, посвященные участию наших земляков в боевых действиях на фронте и работе в тылу. На улицах приморской столицы появятся баннеры с фотографиями ныне живущих фронтовиков. Ветераны выступят в учебных заведениях и патриотических клубах, перед юношами, призванными на действительную воинскую службу. Продолжится конкурс среди подрастающего поколения на знание геройского прошлого своих предков. И, конечно, ветераны примут участие в мероприятиях 9 Мая.

Уже по доброй традиции ветераны отправятся к местам боевой славы Красной армии. Наша делегация совершит поездку в Муданьцзян, Харбин, Порт-Артур, где шли последние бои Второй мировой войны. Вопросы финансирования берет на себя администрация Владивостока.

Обследованию и реставрации подвергнут все памятники. Впрочем, определенная работа ведется и сейчас. Так, 7 мая в парке Победы открылись памятные знаки 11 морским летчикам ТОФ – Героям Советского Союза, которые отчаянно воевали в небе в середине прошлого века, с 1936-го по 1945 год, от Испании до Японии и в разное время служили во Владивостоке.

– Теперь наша задача – увековечить память героического земляка Михаила Паникахи, – подчеркнул полковник Кондратенко. – 2 октября 1942 года в бою при защите завода «Красный Октябрь» в Сталинграде краснофлотец Михаил Паникаха совершил подвиг. На окоп, в котором он находился, двигались вражеские танки. Взяв две бутылки с горючей жидкостью, моряк пополз в сторону головной броневой машины. Пуля попала в одну из бутылок, жидкость моментально разлилась по телу бойца и воспламенилась. Вспыхнув факелом, Михаил бросился на решетку моторного люка и, уже умирая, разбил об нее вторую бутылку. Немецкий танк остановился и заполыхал…

Мало кто знает, что Михаил Паникаха, заместитель командира отделения 1-й роты 883-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 62-й армии, объявленный посмертно Героем Советского Союза, с 1939 года служил в ТОВВМУ имени адмирала Макарова и отсюда добровольцем отправился на фронт. Его имя носят улицы и школы, оно увековечено во многих городах страны, а вот у нас…

Общая цель

– Вектор работы ветеранских организаций на следующий год выбран правильный, – прокомментировал поставленные задачи начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока Андрей Вишня. – Важно уже сегодня утвердить четкий план и запланировать финансирование на эти мероприятия в бюджете следующего года. Также хотелось бы, чтобы в первичных организациях был сделан упор на работу с такими категориями граждан, как вдовы участников войны и труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концентрационных лагерей. К сожалению, их, как и участников войны, с каждым годом становится все меньше. И каждый человек должен получить особое внимание и заботу.

Также вниманию участников пленума был представлен доклад об итогах смотра-конкурса среди школ города «История моей семьи в истории России». Как отметила главный специалист управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Надежда Сирицына, конкурс оказался очень успешным. Дети провели большую работу по изучению истории Великой Отечественной войны через призму участия их собственных семей в тех событиях. Победителем в номинации «Семейная реликвия» стал старшеклассник средней школы № 8 Георгий Белослутцев. Все победители и призеры были награждены грамотами и памятными подарками.

Абсолютно все работы сотен участников конкурса оказались настолько качественными, что решено проводить этот смотр во Владивостоке регулярно, а тематика заданий будет расширяться. Практика показывает: дети вместе со своими родителями, бабушками и дедушками не только восстанавливают по крупицам память о собственных предках, но и больше узнают об истории нашего народа. Ведь только у помнящих о своем прошлом есть будущее.

Справка «В»

К сожалению, с каждым днем тех, кто прошел войну, остается все меньше и меньше. На 1 января 2019 года по всему Приморью было зарегистрировано 817 ветеранов Второй мировой – это меньше численного состава одного стрелкового полка. Из них во Владивостоке проживает около 290 человек, а это всего один батальон. Тружеников тыла осталось чуть более тысячи, вдов фронтовиков – порядка 560, 72 человека – жители блокадного Ленинграда.

Автор: Николай КУТЕНКИХ