«Вы не история, вы – легенда»: дальневосточники пишут Игорю Пушкареву Экс-главе Владивостока присылают слова искренней поддержки. И ждут его домой

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев продолжает отвечать на вопросы, которые приходят ему в рамках акции «Обратная связь». География сообщений широка, их присылают не только земляки – приморцы и забайкальцы, но и жители Центральной России.

Неравнодушных людей интересуют планы Игоря Пушкарева на ближайшее будущее, его мысли, литературные предпочтения, а также подробности дела – они задают вопросы, делятся своим мнением по этому поводу и предлагают помощь. Также владивостокцы постоянно обращаются к теме развития города, вспоминают работу Игоря Пушкарева на посту главы приморской столицы. И, конечно, в стороне не остаются поклонники творчества Владимира Высоцкого.

«Вы вернетесь и пройдетесь по Светланской…»

– Игорь Сергеевич, вы не история, вы, можно сказать, легенда. Очень ждем вашего возвращения.

– Спасибо. Я тоже надеюсь на скорейшее возвращение.

– Игорь, читала, что вы планируете в дальнейшем заниматься благотворительностью. В каком направлении?

– Мы уже много лет помогаем детям, городской больнице, школьникам, детским садам. В этом направлении и будем продолжать – дети, их здоровье, безопасность. И еще я хотел бы заняться поддержкой культуры, наших художников, писателей, музыкантов. Потому что красота спасет мир. Это мое глубокое убеждение.

– Соленый морской воздух… Конечно, вы вернетесь и пройдетесь по Светланской, и в море выйдете, и деревья посадите с детьми. Три года мерить шагами камеру… Когда можно жить, любить, созидать. Игорь Сергеевич, можно вам из Омска небольшую книгу передать?

– Спасибо. С передачами в нашем СИЗО проблемы, но если вы напишете название книги, то я смогу заказать ее через OZON.

– Игорь Сергеевич, как вы себя чувствуете?

– Заведение, в котором не по своей воле нахожусь, называю «Шаолинь» – занимаюсь совершенствованием духа и тела.

«Не верим в нелепые обвинения против вас»

– Я так понимаю, что МАУ – это не МУП «Дороги Владивостока»? Это какой-то другой эпизод? Последние полгода слежу за процессом, но не замечал акцента на МАУ. Тут тоже инкриминируется умысел и обогащение? Если ничего этого нет, то какое уголовное дело может быть?

– По МАУ уголовного дела нет. Был арбитражный спор с УФАС, по которому МАУ ликвидировано. Это вся история. Вопрос стоял не о причинении какого-либо ущерба, а о нарушении антимонопольного законодательства.

– Я помню тот зловещий снегопад, когда вы лично помогали разруливать огромную пробку в пригороде, когда подрядчик не вышел и не было ни одной единицы снегоуборочной техники. Понятно, что вас сделали крайним. В душе теплилась надежда, что наше правосудие разберется. Оказалось, наш закон как дышло: куда повернули, туда и вышло. Тому, кто старался для города, – тюрьма. Тому, кто развалил край, – орден.

– Полностью согласен с вами. Спасибо за мнение.

– Игорь, когда все закончится, вас оправдают и отпустят домой, какие места России и мира вы планируете посетить в первую очередь?

– Планов много. Конечно, в первую очередь Владивосток, Приморье, Забайкалье. Мои места силы.

– Игорь Сергеевич, спустя несколько лет еще раз хочу поблагодарить вас за сделанную дорогу между улицами Каплунова и Невельского, которая до вас не видела асфальта многие десятилетия. Вы обещали и сделали. Всегда, когда езжу там, вспоминаю вас добрым словом. И хочу, конечно, пожелать здоровья, несгибаемого мужества вам и вашим близким. Мы – большинство простых жителей Владивостока – считаем вас порядочным человеком и лучшим мэром, который действительно много сделал для Владивостока. И не верим в нелепые обвинения против вас. Горько смешон и убог процесс, в котором не за что зацепиться, а чудовищный приговор вызывает негодование не только жителей Владивостока, но и всякого разумного человека. Все здравомыслящие люди понимают, откуда ноги растут. И мы надеемся, что справедливость восторжествует и вы вернетесь домой, отстояв свою невиновность и честное имя. Не может твориться такой произвол в нашей стране вечно, когда-нибудь конец будет. Сил вам и здоровья. Держитесь!

– Спасибо.

– Игорь Сергеевич, нет слов, чтобы выразить шок от новости о вашем приговоре. Учителя Владивостока поддерживают вас. Терпения вам, вашей супруге и детям – не падать духом! Правда должна победить. Мы ждем вас. Будем встречать в аэропорту!

– Спасибо.

«Как гражданин России хочу вас поддержать»

– Игорь Сергеевич, вам уже задавали вопросы о том, как вы открыли для себя Высоцкого. Скажите, какие у вас любимые стихотворения и песни этого легендарного поэта и артиста? Изменились ли они с учетом обстоятельств и нового негативного опыта?

– Я люблю Высоцкого всего без исключения. Его стихи и даже прозу. А какие строки приходят на ум, зависит от момента. Находясь здесь, я все больше открываю для себя Высоцкого, больше понимаю его, его стихотворения воспринимаются с большим смыслом.

– Здравствуйте, Игорь. Я житель Приморского края, мой сын учится и живет во Владивостоке, занимается в ДЮСШ «Адмирал». Дочь окончила университет в Беркли, Калифорния. Узнал из СМИ о приговоре и был шокирован его жестокостью. Как житель нашего края и гражданин России хочу вас поддержать в нелегкое время. Как бывший офицер буду рад помочь, чем смогу.

– Большое спасибо за поддержку. Очень рад за ваших детей, удачи им и успехов.

– Игорь Сергеевич, учитывая ваш колоссальный опыт и знания, обращаются ли к вам за советами друзья и коллеги и по каким темам?

– Да, обращаются. И по возможности стараюсь помочь людям, даже находясь здесь.

– Игорь Сергеевич, как можно попасть на встречу с вами?

– Свидания в СИЗО разрешены только с близкими родственниками не чаще двух раз в месяц и только с разрешения судьи. Свидания проходят в комнате с маленьким стеклянным окошечком, разговор по телефонной связи.

– Был нормальный градоначальник, но не по нраву пришелся нашему губернатору-варягу… Когда же закончат обвинять вас бездоказательно? Держитесь, Игорь. Многие горожане переживают за вас и вашего брата, и, конечно, ждем, когда вас освободят.

– Спасибо.

– Игорь Сергеевич, что вы предпочитаете сейчас читать? За новостями следите?

– Читаю новости, научно-популярную и художественную литературу. Последнее прочитанное из художественной литературы – «Имя розы» Умберто Эко, «Мужчины без женщин» Харуки Мураками.

«Гордимся тем, что мы ваши земляки»

– Игорь Сергеевич, здравствуйте! Меня зовут Юрий, мне 25 лет, я представитель активной молодежи Приморского края. Родился и вырос во Владивостоке, затем переехал в Москву. Я уважаю вас как мэра Владивостока, слышал от общественности много хорошего и положительного о вашей деятельности и лично как о человеке. Игорь Сергеевич, возможно ли увидеться с вами в «Матросской тишине», поддержать и привезти пару сувениров? Буду благодарен за обратную связь.

– Спасибо за поддержку. В СИЗО встречи разрешены только с близкими родственниками.

– Игорь Сергеевич, удивляет ваше присутствие в соцсетях – в СИЗО разрешено пользоваться телефоном и Интернетом?

– В СИЗО нет Интернета и телефона. Все общение происходит через адвоката.

– Когда вы, Игорь Сергеевич, были действующим главой Владивостока, большая часть населения всего Приморского края желала видеть вас в качестве губернатора. Мне довелось полгода пожить в Ольгинском районе, где люди говорили: «Нам бы Пушкарева в управленцы». Я из Спасска, и здесь каждый уважающий себя спассчанин гордится тем, что ваш земляк. При нормальном правительстве за ваши заслуги перед жителями Владивостока и Спасска вам должны медали давать, а не 15 лет заключения.

– Спасибо за мнение, «мне ордена не надо, согласен на медаль».

– Игорь, разочаровались в некоторых людях за эти три года?

– К моему огромному счастью, не разочаровался в людях, в которых верил ранее. Наоборот, некоторые люди меня приятно удивили.

– Игорь, мы – забайкальцы, прорвемся!

– Согласен.

– Сил вам в борьбе за справедливость! Железная у вас воля. Здоровья и еще раз здоровья, наш дорогой Игорь Сергеевич! Очень за вас переживаем.

– Спасибо.

«Спасибо за ухоженный Владивосток»

– Игорь Сергеевич один не боялся выйти с народом пообщаться. Даже на Русском по поводу дороги, где администрация города не могла ничего сделать, так как эта земля Минобороны. Хоть сейчас, хоть через 15 лет я буду голосовать за Пушкарева. Спасибо вам за красивый и ухоженный Владивосток.

– И вам спасибо.

– Игорь, мы на параде Победы вспоминали вас, ваше отношение к ветеранам, то, как вы с сыном шли с портретом своего героя в Бессмертном полку. Жаль, что в этот день вы не с нами. С великим праздником вас, с Днем Победы! Вам 9 Мая удалось хотя бы посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне?

– 9 Мая нам как раз в СИЗО установили цифровой телевизор, и мы смогли посмотреть парад Победы и фильмы – «Т-34» и «28 панфиловцев».

– Вас просто сделали крайним – это ясно как день божий. Для нас вы всегда будете порядочным и нравственно чистоплотным человеком и руководителем. Как же жаль время, которое вы могли бы направить на дальнейшее благоустройство нашего города.

– Спасибо за ваше мнение.

– Последний народом избранный и самый лучший мэр. Пусть воздастся всем, кто к этой вопиющей беззаконной истории руку приложил. Крепитесь, правда на вашей стороне!

– Спасибо. Сила в правде.

– Игорь Сергеевич, как вы? Вам разрешают встречаться с семьей?

– Спасибо. Встречаюсь с родственниками два раза в месяц с разрешения судьи.

– Игорь Сергеевич, мы мысленно с вами. Ночью не спал, читал новости онлайн, верил в правосудие, а оказалось, что правосудие поверило в себя.

– Без комментариев. Спасибо за вашу поддержку.

Напомним, что задать свои вопросы можно на официальном сайте экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева www.igor-pushkarev.com, а также на страницах социальных сетей Facebook, Instagram, «Одноклассники» и «ВКонтаке».

Автор: Евгений СИДОРОВ