Рваный ветер не помешал приморцам показать высокие результаты Приморцы стали лучшими на первом этапе Кубка России по парусному спорту в классе 2.4mR среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования завершились на Пироговском водохранилище в Москве, сообщили в пресс-службе края.

Яхтсмены из Приморья, тренирующиеся на базе яхт-клуба «Семь футов», как и год назад, удержали лидирующие позиции. Спортсмен из Находки Егор Камалов выиграл золото, а представитель Владивостока Дмитрий Хонич – серебро.

По словам призеров, регата проходила в сложных погодных условиях при слабом рваном ветре. Но это не помешало им показать лучшие результаты среди участников.

В составе сборной России Егор Камалов и Дмитрий Хонич отправились защищать честь страны и региона в город Гмунден (Австрия), где примут участие в чемпионате Европы.

Напомним, что приморские яхтсмены уже неоднократно побеждали и становились призерами на чемпионатах и Кубках России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Автор: Отдел новостей «В»