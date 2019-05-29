Школы искусств объявляют набор детей В муниципальных детских школах искусств (ДШИ) начинается пора вступительных экзаменов. Как сообщает пресс-служба мэрии, первый набор учеников на следующий учебный год стартует в последних числах мая – начале июня, второй поток прослушиваний (при наличии свободных мест) пройдет в августе.

«В первых числах июня во всех школах искусств для поступающих и их родителей пройдут консультативные занятия. Затем состоятся прослушивания на музыкальные, фольклорные, театральные отделения и просмотры работ поступающих на художественные отделения», – сообщили в управлении культуры администрации Владивостока.

Получить подробную информацию, а также ознакомиться с расписанием консультаций и вступительных экзаменов можно на официальных сайтах учреждений.

Отметим, что сегодня во Владивостоке работают 10 детских школ искусств, они расположены во всех районах города. Обучение ведется по следующим направлениям: музыкальное, художественное, хореографическое, театральное, фольклорное и эстетическое.

Ежегодно учащиеся и творческие коллективы выступают на конкурсах всероссийского и международного уровня, где занимают призовые места. Только в 2018 году лауреатами различных конкурсов, фестивалей и олимпиад стали 905 учеников.

Кроме того, в целях поддержки талантливых и одаренных детей каждый год 25 учащихся и три творческих коллектива награждают стипендиями города Владивостока, а выпускников-отличников детских школ искусств – нагрудными знаками «Золотая лира».

Автор: Отдел новостей «В»