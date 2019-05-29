Россияне не спешат пересаживаться на электрокары Свыше 26 тысяч автомобилей, ввезенных на территорию Российской Федерации, оформили сотрудники Владивостокской таможни с начала 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это почти в два раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них оформлено 955 электромобилей марки Nissan Leaf.

По словам заместителя начальника Владивостокской таможни Алексея Кузьмина, выпуск автомобилей идет в штатном режиме. Отказов в выпуске или регистрации пассажирских таможенных деклараций не было. При представлении всех необходимых документов с момента регистрации пассажирской таможенной декларации автомобиль выпускается в течение 4 часов. В установленных законом случаях таможенный орган вправе провести проверку заявленных декларантом сведений. При этом срок выпуска автомобиля может быть продлен до 10 дней.

Справка «В»

Если заинтересованное лицо считает, что таможенные операции осуществляются с нарушением установленных сроков, он может обратиться по телефону доверия 8 (423) 222-83-36, указать идентификационные сведения об автомобиле (номер кузова, шасси или номер товаротранспортного документа).

Автор: Отдел новостей «В»