Закрытый опрос ФСО показал рекордное недоверие бизнеса к силовикам Как сообщило издание РБК, российский бизнес считает антикоррупционную деятельность силовых структур неэффективной и не доверяет им, одновременно отмечая рост коррупции. Это показал опрос Федеральной службы охраны, проведенный для омбудсмена Бориса Титова.

В понедельник, 27 мая, президент Владимир Путин встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Бизнес-омбудсмен представил главе государства ежегодный доклад о положении дел с правами человека в предпринимательской сфере.

Приложением к докладу стал экспертный опрос Федеральной службы охраны (ФСО, копия есть у РБК). Спецслужба интересовалась оценкой бизнес-климата со стороны специалистов (адвокатов, ученых-юристов, прокуроров и правозащитников) и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию. Всего были опрошены 181 специалист и 211 предпринимателей в 37 регионах.

Первая часть исследования – сборный опрос специалистов и переживших уголовное преследование предпринимателей об общем состоянии бизнес-климата в стране. Среди экспертов 69,2 процента не считают ведение бизнеса в России безопасным. По результатам опроса в 2017 году их доля составляла 57,1 процента, в 2018-м – 67,2 процента. Предприниматели относятся к перспективам ведения бизнеса в стране еще скептичнее – 84,4 процента считают это небезопасным.

Доля респондентов, считающих, что российские законы не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования, – 70,7 процента.