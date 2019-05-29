Четвертый год под стражей 1 июня 2019 года исполнится три года с момента ареста экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева и экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Все это время они провели в СИЗО «Матросская тишина».

В апреле 2019 года Тверской суд Москвы вынес подсудимым приговор – их признали виновными по всем предъявленным обвинениям. Приговор в законную силу не вступил. Адвокаты подали апелляцию.

О том, как проходил уникальный для России процесс, полный беспрецедентных по жесткости эпизодов современного следствия и правосудия, читайте в газете «Владивосток» в следующую среду. В этом номере на 6-й полосе в рубрике «Обратная связь» экс-глава Владивостока ответил на самые часто задаваемые вопросы от неравнодушных жителей Приморья.

Напомним, что Игорь Пушкарев был задержан 1 июня по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Одновременно под арест попал Андрей Лушников, экс-директор МУП «Дороги Владивостока». По версии следствия, экс-мэр создал благоприятные условия для группы компаний «Востокцемент» в получении контрактов на поставку стройматериалов для нужд муниципального унитарного предприятия. 24 июня 2016 года в рамках расследования дела был задержан родной брат Игоря Пушкарева Андрей Пушкарев, бывший гендиректор «Востокцемента». Через год (перед истечением максимального срока содержания под стражей за преступления средней тяжести) в деле возникло еще одно обвинение по особо тяжкой статье (срок содержания под стражей по ней – полтора года). По мнению следователей, Игорь Пушкарев получал от родного брата взятки за привилегированное положение Востокцемента. Примечательно, что среди таковых следователи сочли, например, установку видеодомофона в семейный дом Пушкаревых. Причем распространили обвинение в коррупции сразу на трех фигурантов. Андрей Лушников, по мнению гособвинителей, оказывал пособничество в передаче взяток. Затем территориальная подсудность, вопреки практике и, главное, Уголовно-процессуальному кодексу, была перенесена из Владивостока в Тверской суд Москвы, который в апреле текущего года вынес шокирующий по жестокости вердикт. Игорь Пушкарев приговорен к 15 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Андрей Лушников – к 10 годам колонии строгого режима и аналогичному штрафу. Андрей Пушкарев ввиду состояния здоровья (взрывная травма лица) – к 8 годам условно и аналогичному штрафу.

Автор: Отдел новостей «В »