Чтение газеты «Владивосток» хорошо влияет на призовые возможности Акция «Внимательный читатель», которую мы возобновили после майских праздников, не осталась без внимания читателей. Более 25 звонков мы приняли в прошлый четверг и по итогам методом случайной выборки определили победителей.

Главный приз – билеты в театр молодежи на спектакль «Алые паруса» – получила Любовь Пуциловская. Любовь Марковна постоянно принимала участие в нашем конкурсе, но приз достался ей впервые, чему она была очень рада.

Также мы разыграли поощрительные призы. Петру Степанову, председателю совета ветеранов поселка Трудового и постоянному нашему читателю, досталась книга о первом фотографе Владивостока Карле Шульце. Людмиле Кармановой, которая много лет собирает литературу о Владивостоке, мы подарили книгу Нелли Мизь «Покровский мемориальный парк Владивостока». Людмила Николаевна очень обрадовалась – такого издания в ее коллекции еще не было. Алле Шашковой также достались интересные книги, которые порадовали нашу читательницу. Благодарим издателя Марину Баринову за предоставленную книжную продукцию. Также поощрительный приз мы вручили нашему постоянному читателю Вадиму Крылову.

А теперь продолжаем! Вы читаете газету от и до? Тогда у вас есть шанс выиграть приз! Итак, в этом номере вам нужно найти фразу «30 лет – время расцвета» (не в этом тексте) и в четверг, 30 мая, позвонив нам по телефону 2-415-625 с 11.00 до 11.15, рассказать, в каком тексте и на какой странице вы нашли кодовые слова.

Мы примем все звонки, затем жребий выберет счастливчика, которому достанутся призы. В этот раз будем разыгрывать билеты в Приморскую краевую филармонию на концерт «Вечерний Владивосток» (2 июня) и на концерт произведений Моцарта (6 июня). Забрать их можно будет в редакции в пятницу, 31 мая, с 11 до 15 часов. Удачи вам!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ