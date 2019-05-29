Владельцам поврежденных автомобилей возместят ущерб Проливной дождь стал причиной того, что в ночь на вторник во Владивостоке на улице Ладыгина обрушилась часть подпорной стены. Обломками придавило четыре автомобиля, которые были припаркованы вдоль нее, различные повреждения получили еще несколько авто.

Никто из людей во время обрушения бетонной конструкции, к счастью, не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ночью на месте обрушения побывал глава города Олег Гуменюк. Он поручил разобраться в случившемся, оперативно очистить территорию и оказать всю необходимую помощь владельцам машин. Также специалистам дано поручение обследовать уличную лестницу и принять решение о ее ремонте.

Мэр лично пообщался с владельцами поврежденных авто. Граждане получили все необходимые разъяснения о том, как обратиться за возмещением ущерба в администрацию города.

К разбору завалов приступили утром во вторник. В районе дома № 11 на улице Ладыгина работала спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий», с помощью которой бетонные плиты были убраны с дороги. Специалисты подчеркивают, что обрушилась не подпорная стена, а бетонные блоки лестницы.

Автор: Отдел новостей «В»