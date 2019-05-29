Ремонт Некрасовского путепровода город не остановит: спасет альтернативная дорога через Нефтеветку Работы по организации временного проезда через район нефтебазы на время предстоящего этим летом капитального ремонта Некрасовского путепровода проводит администрация Владивостока совместно с АО «ННК-Приморнефтепродукт».

Обеспечить возможность альтернативного движения для автотранспорта поручил глава приморской столицы Олег Гуменюк, информирует пресс-служба мэрии.

– Ориентировочно через месяц мы планируем начать ремонт Некрасовского путепровода. Это главная артерия нашего города. Чтобы не стоять в пробках, есть возможность объехать по некоторым другим маршрутам, но для удобства горожан откроем еще и временный проезд от проспекта 100 лет Владивостоку через улицу Нефтеветка на Кунгасный, – пояснил мэр. – А те, кто едет с «Зари», сможет миновать основную артерию и вдоль моря через ДОСААФ. Дорогу там тоже откроем на время большого ремонта.

Как отмечают специалисты управления дорог и благоустройства, грунтовая дорога-дублер позволит разгрузить основную транспортную артерию города – Некрасовский путепровод на время его капремонта. Основная сложность – организация временного проезда через железнодорожные пути в районе нефтебазы. Но тут на помощь муниципалитету пришла компания «ННК-Приморнефтепродукт», которая берется организовать временный проезд через свою железнодорожную ветку. Главой Владивостока достигнута соответствующая договоренность.

Отметим, что железнодорожные пути необщего пользования протяженностью 2131 м, предназначенные для движения составов с нефтепродуктами, принадлежат АО «ННК-Приморнефтепродукт» на праве собственности.

Компания берет на себя обустройство временного проезда: для этих целей планируется установить специальное оборудование, позволяющее регулировать движение автотранспорта на время прохождения подвижных составов в районе нефтебазы.

Кроме того, уже в ближайшие дни специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» проведут работы по подготовке проезда для движения автотранспорта. Мобильные бригады сделают обрезку деревьев для обеспечения большей видимости, произведут отсыпку и грейдирование дороги, нарежут кюветы, установят дорожные знаки и т.д.

– Главное, не забывать и про людей, которые здесь живут. Необходимо учесть их пожелания при организации проезда мимо дома. Мы рады, что ННК пошла навстречу владивостокцам, – подчеркнул Олег Гуменюк на прошедшей накануне встрече с местными жителями. Мэр заверил горожан в том, что их пожелания будут учтены.

Напомним, что этим летом на Некрасовском путепроводе будет полностью заменено асфальтовое покрытие. На следующий год дорожники запланировали восстановление бетонного основания разделительной полосы, пешеходных зон и барьерного ограждения.

Автор: Отдел новостей «В »