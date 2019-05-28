Сквозь время. Навсегда «Сквозь время» – так называется выставка, открывшаяся в выставочных залах Приморского отделения Союза художников и представляющая творчество Елены и Сергея Прудниковых – живописцев, дочери и отца.

Елена Прудникова – успешный художник, живущий в Санкт-Петербурге, работающий в технике пастели. Сергей Прудников жил и работал в Чите. Почему же выставка проходит во Владивостоке и почему многие приморские художники пришли на ее открытие как на встречу с давним другом?

– Владивосток – важный город в жизни Сергея Прудникова, – говорит искусствовед Ольга Зотова. – Здесь он учился в институте искусств, познакомился с юной студенткой музыкального факультета Верой. Здесь родилась их семья – такое часто случалось в институте искусств, когда появлялись творческие семейные союзы. А когда Сергей преподавал, у него учились такие известные сегодня в Приморье художники, как Сергей Слепов, Михаил Романов, они так себя и называют – «читинцы».

– Когда меня спрашивают, почему работы отца я повезла во Владивосток, всегда отвечаю так: Владивосток – город, где мой отец учился, где и сегодня его знают и помнят, где живут его друзья, – вступает в разговор Елена Прудникова. – Кроме того, здесь есть институт искусств, а мне, окончившей Репинку, было очень интересно посмотреть на приморскую школу живописи.

Отец при жизни очень мало выставлялся, практически не делал персональных выставок, но в те, что были, он вкладывал всего себя. И для меня, как для профессионального художника, было важно показать его работы на таком же уровне. Я их и отбирала с большим старанием. Надеюсь, что после Владивостока выставка побывает в Москве и Санкт-Петербурге и что ваш город станет точкой отсчета для ее будущего.

Почему выбрала название «Сквозь время»? Ну, во-первых, все работы здесь выполнены в разное время – и мои, и отца. В определенном смысле это даже ретроспектива. Во-вторых, это наша связь с отцом через годы, через толщу времени, навсегда.

В залах выставки работы Елены и Сергея Прудниковых гармонично перемешаны, они дополняют и оттеняют друг друга. Вот светлые, нежные, полные какого-то особого уюта пастели Елены, а вот автопортреты Сергея, такие вдумчивые, глубокие… Переходишь от одной картины к другой, и каждый раз перед тобой словно открывается что-то новое, еще один фрагмент той мозаики отношений, которые складываются между отцом и дочкой, двумя художниками, творческими личностями, которые не только крепко любят друг друга, как и положено в семье, но и уважают, ценят как профессионалов.

– Экспозицией выставки «Сквозь время» занимался Сергей Дробноход, который всегда очень внимательно относится к тому, что можно назвать «общим дыханием» вернисажа, оно связано и со стилем, и со световыми пятнами, и общим настроением, – добавляет Ольга Зотова. – В работах Сергея Прудникова прочитывается так называемый суровый стиль, а работы Елены очень мягкие, особенно те, что выполнены пастелью. И важно было все это объединить гармонично, одновременно подчеркивая неразрывную связь отца и дочери.

Для Елены Прудниковой эта выставка чрезвычайно важна, во Владивостоке впервые так целостно представлено творчество ее отца – с 2002 года, когда он ушел из жизни. В последние годы Сергей Прудников жил и работал в Чите, а Елена училась в Репинском институте в Санкт-Петербурге и многие работы просто не видела. Кстати, на выставке в одном из залов представлены письма Сергея дочери в институт, в которых можно увидеть и его веру в ее способности, и его истинно рыцарское служение искусству, и почувствовать крепкую любовь, связывающую отца и дочь.

– Елена проделала просто титаническую работу, – говорит Ольга Зотова, – она перевезла все работы отца в Санкт-Петербург. Некоторые из них нуждались в легкой реставрации, что она и сделала, оформила все работы. И решила, что нужно сделать выставку. Работы на выставку отбирала так, чтобы подчеркнуть линию развития творчества Сергея Прудникова. На выставке представлены и совсем ранние работы, и наброски спичкой и тушью, его автопортреты, которые подчеркивают, как внимательно следил за своими переживаниями, как много пропускал через себя этот художник, и пейзажи, полные философского осмысления жизни, и портреты друзей, некоторые из них, как, например, портрет Сергея Слепова, вполне узнаваемы.

Выставка произвела на нас, художников Приморья, сильнейшее впечатление, мы узнали Сергея Прудникова заново, увидели мощь его таланта. Он из тех художников, чье творчество важно и значительно, но, увы, оно было не на слуху.

Кстати, Елена будет проводить во Владивостоке творческие встречи, на которых, хочется надеяться, кто-то из молодых художников, студентов заинтересуется техникой пастели, ведь в нашем крае мало кто с ней работает.

– Мне бы хотелось, чтобы зрители почувствовали уникальность моего отца Сергея Прудникова как художника, – говорит Елена, – поняли, какие чувства связывали нас, и унесли с собой только теплоту, только искренность.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ