«Луч» сохранил прописку в первой лиге Подошел к концу затяжной 10-месячный (с учетом зимнего перерыва) чемпионат Футбольной национальной лиги России. Владивостокский «Луч» выполнил свою главную задачу – он не только сохранил прописку в первом футбольном дивизионе страны, но и финишировал в середине турнирной таблицы.

Это было очень непросто. Ведь наша команда испытывала колоссальные проблемы с комплектовкой полноценного состава из-за нехватки финансирования. Напомним, что зимой Владивосток покинули сразу семь футболистов основы, причем они усилили клубы наших соперников. Оставшихся в обойме спортсменов постоянно преследовали травмы, некоторые игроки по два-три месяца лечились в лазарете. И тем ценнее итоговый результат.

Конечно, в первую очередь это заслуга главного тренера «Луча» Рустема Хузина, который в такой непростой ситуации всегда находил мотивацию для своих подопечных.

В завершающем, 38-м туре первенства дальневосточники играли в Химках. Матч против одноименной команды не носил какой-либо турнирной мотивации для обеих команд. Но из-за этого он получился открытым и боевым, соперники играли в свое удовольствие. Почти 8 тысяч зрителей (на трибуны людей пускали бесплатно) на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье получили удовольствие от просмотра захватывающей битвы равных по силе коллективов. Было там и около десятка наших болельщиков со своим баннером.

Прямо со стартового свистка «Химки» ринулись в наступление. И уже в дебюте встречи создали у ворот приморского вратаря Александра Котлярова два сложных момента. На этот прессинг «желто-синие», а точнее «синие» (поскольку они играли в форме цвета морской волны), ответили отчаянными атаками. В ходе одной из них полузащитник «Луча» даже сумел поразить ворота «химиков» – и вратарь хозяев Вячеслав Исупов смиренно вытаскивал мяч из сетки. Однако главный судья Сергей Чебан из Москвы отказался признавать гол, усмотрев нарушение правил со стороны игрока гостей.

Это не смутило наших земляков, и они продолжали искать счастья у чужих ворот. Уже на исходе первого тайма нападающий «Луча» и молодежной сборной России Илья Визнович выиграл противоборство в чужой штрафной площадке. Защитник «Химок» нарушил против него правила, и был назначен заслуженный одиннадцатиметровый. На 45-й минуте хавбек приморцев Андрей Павленко четко реализовал пенальти – 0:1.

Во втором тайме дальневосточники продолжали атаковать соперника. Однако в простой ситуации неожиданно для всех наш полузащитник Давид Дзахов получил травму и вынужденно покинул поле. «Тигры» остались вдесятером, и за эти пару минут, пока готовилась замена, хозяева на 60-й минуте сравняли счет в игре. Нападающий «химиков» Дмитрий Барков обыграл нашу оборону и отправил мяч уже в пустые ворота – 1:1. Это стало шоком для гостей. А еще через две минуты подмосковный клуб забил победный мяч. Хавбек химчан Михаил Петрусев головой переправил мяч в угол ворот Александра Котлярова после флангового навеса форварда хозяев Аршака Коряна.

«Луч» не сдался и попытался отыграться. В концовке матча гости устроили затяжной штурм ворот Вячеслава Исупова. Уже на исходе поединка нападающий «тигров» Руслан Гордиенко обводящим ударом отправил снаряд в дальний угол, но голкипер хозяев в отчаянном прыжке сумел дотянуться до мяча и переправить его в перекладину. Увы, от нее мяч отскочил не в ворота, а на поле.

Поражение смотрелось откровенно досадно и незаслуженно. Однако главная задача по сохранению в следующем сезоне места в ФНЛ выполнена. «Луч» остался на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков. Столько же очков набрала и саранская «Мордовия», однако у волжан чуть больше выигранных матчей.

В когорту неудачников попали «Тюмень», «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Сибирь» (Новосибирск), «Факел» (Воронеж) и «Балтика» (Калининград). Им на смену придут клубы из второй лиги.

В премьер-лигу напрямую пробились «Тамбов» и «Сочи». Кстати, «Тамбов» к малым золотым медалям ФНЛ привел не кто иной, как Александр Григорян, который несколько раз становился главным тренером «Луча». Последний раз он выводил нашу команду на поле в прошлом году именно в Тамбове.

В стыковых матчах за две оставшиеся путевки поборются «Томь» (Томск) и «Нижний Новгород». Из высшего дивизиона в первый возвращаются «Анжи» (Махачкала) и «Енисей» (Красноярск).

После разбора полета основа «Луча» отправится в отпуск. Однако для Владивостока футбольный сезон не заканчивается. Наш город вошел в число участников «Большого фестиваля футбола», организованного ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга. В столицу Приморья приедет делегация академии футбола во главе с прославленным футболистом, а ныне тренером Дмитрием Радченко. На базе центра подготовки юных футболистов «Луча» 31 мая гости из Питера проведут практические занятия на стадионе «Юность» для трех возрастов юных футболистов, а также для всех футбольных тренеров Приморья. По итогам этих тренировок состоится отбор шести юных футболистов для участия в тренировочных сборах академии в Северной столице.

Автор: Николай КУТЕНКИХ