Концентрация угольной пыли превышает ПДК в 1,5–3 раза Автоматизированная система мониторинга воздуха ежемесячно фиксирует превышение предельно допустимых концентраций угольной пыли на площадках стивидорных компаний в Находке, сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай.

– В Находке с января по май 2019 года в районах промышленных площадок практически всех стивидорных компаний ежемесячно фиксируются случаи превышения среднесуточной концентрации пыли в 1,5–3 раза по отношению к предельно допустимым концентрациям (ПДК). В каждом из месяцев число дней с превышением ПДК составляет от 10 до 50 %. Эта информация оперативно попадает к контрольно-надзорным органам, – цитирует Бориса Кубая пресс-служба Примгидромета.

Отметим, что проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обсуждается уже несколько лет. В 2018 году власти региона заключили соглашения с девятью компаниями, занимающимися перевалкой угля в Находке. Согласно документам стивидоры обязались усилить борьбу с угольной пылью. В числе мероприятий – автоматизированный мониторинг состояния воздуха.

– Действительно, благодаря усилиям стивидорных компаний создана система, состоящая из 22 автоматизированных комплексов. При этом непосредственно на производственных площадках в Находке установлено семь комплексов, на границах санитарно-защитных зон – пять комплексов. Во Врангеле на производственных площадках установлено шесть и на границах санитарно-защитных зон еще четыре комплекса, – пояснил глава Примгидромета.

Первые измерения начались еще в конце ноября прошлого года, а в полную силу система заработала с февраля текущего года.

Каждый комплекс измеряет концентрацию пыли, а также направление и скорость ветра, температуру и относительную влажность воздуха. Измерения проводятся круглосуточно через каждые 10 минут.

Автор: Отдел новостей «В»