Айтишникам не нашлось места в списке самых востребованных профессий в ДФО Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) проанализировало потребность 1200 компаний Дальнего Востока в кадрах и назвало самые востребованные специальности в регионах ДФО на перспективу до 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, работодатели больше всего нуждаются в специалистах со средним профессиональным образованием. В целом по ДФО на них приходится до 73 % от всех планирующихся к созданию новых рабочих мест. В Приморье список самых востребованных профессий возглавили матросы, логисты и сварщики. В Амурской области – машинисты на открытых горных работах, технологи по лесозаготовке и мастера общестроительных работ. В Республике Саха (Якутия) – горнорабочие на открытых и подземных работах, а также подземные электрослесари.

Одними из наиболее востребованных работников с высшим образованием в Приморье являются специалист по туризму, инженер-судостроитель и инженер-строитель. В Хабаровском крае – инженер по машиностроению, инженер по добыче полезных ископаемых, в том числе горное дело и нефтегазовое дело. Камчатский край нуждается в инженерах-строителях, в том числе по возведению уникальных зданий и сооружений, а также судоводителях. Интересно, что в перечне самых востребованных профессий на Дальнем Востоке, составленном АРЧК, нет специалистов по IT-технологиям.

«Эксперты анализирует существующую и перспективную потребность дальневосточных предприятий в кадрах для того, чтобы прогнозировать изменения на рынке труда и влиять на число специалистов, которых готовят вузы и колледжи Дальнего Востока. Подготовка кадров среднего профессионального уровня требует два года, с высшим образование – четыре-пять лет, а решения по тому, каких специалистов и где готовить, необходимо принимать уже сейчас», – пояснил генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

В целом, согласно данным агентства, до 2025 года на рынке труда Дальнего Востока будут созданы более 133 тыс. новых рабочих мест. Наибольшая потребность наблюдается в отраслях «Добыча угля и металлических руд» (более 24 тыс. чел.), «Строительство и производство строительных материалов» (более 19 тыс. чел.), «Рыболовство и аквакультура» (более 17 тыс. чел.).

Четыре региона Дальнего Востока – Приморский край, Амурская область, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия) – являются основными драйверами спроса на кадры, на которые приходится 66 % всей кадровой потребности.

Автор: Отдел новостей «В»