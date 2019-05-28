Россияне будут проходить диспансеризацию по-новому Изменения коснулись возраста и перечня обследований, сообщили в пресс-службе региона. Новый порядок проведения бесплатной диспансеризации взрослого населения по полису ОМС утвержден Минздравом России.

«С этого года бесплатный профилактический медосмотр граждан всех возрастов является ежегодным. Диспансеризация проводится ежегодно для граждан старше 40 лет и раз в 3 года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет», – пояснили в краевом департаменте здравоохранения.

«Программа прохождения диспансеризации включает в первую очередь все исследования и анализы, которые входят в ежегодный медосмотр. Профилактический медосмотр проводится для раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также для определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов», – отметила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Ольга Механцева.

Она добавила, что жители края проходят в ходе диспансеризации флюорографию (1 раз в 2 года), ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 35 лет), измерение внутриглазного давления (при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 40 лет), а также определение сердечно-сосудистого риска (относительного – с 18 до 39 лет, абсолютного – с 40 до 64 лет) и рисков хронических болезней.

«В обязательном порядке люди, проходящие диспансеризацию, заполняют анкету, где отвечают на вопросы о своем здоровье, у всех измеряются рост, вес, обхват талии, артериальное давление и берется анализ крови на общий холестерин и глюкозу. Женщины проходят осмотр гинеколога», – сообщила Ольга Механцева.

Глава крайздрава Приморья Виктор Фисенко подчеркнул, что главные задачи диспансеризации – раннее выявление хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкология, туберкулез и сахарный диабет.

Он также отметил, что с начала года в Приморье диспансеризацию прошли почти 75 тысяч человек – это 15 % от всех запланированных к осмотру.

Напомним: в 2019 году осмотру подлежат жители 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годов рождения. При прохождении диспансеризации не нужно получать талоны и стоять в очереди, осмотр врачами проводится за короткое время.

Специалисты подчеркивают, что основа успешного лечения заболевания – его своевременное выявление.

«Важно проходить и медосмотры, и диспансеризацию. Сегодня есть все необходимое оборудование. Например, процедура маммографии выявит на ранней стадии рак молочной железы, а курящим людям следует систематически проверять легкие. В случае обнаружения онкозаболевания на первичном этапе человеку назначают минимальное оперативное лечение, которое почти всегда проходит успешно, и больной полностью выздоравливает», – подчеркнула Ольга Механцева.

Автор: Отдел новостей «В»