Пляжи Владивостока обошли с комиссией В преддверии купального сезона, который традиционно стартует во Владивостоке 15 июня, специальная комиссия проверяет городские пляжи и места массового отдыха, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сотрудники Роспотребнадзора, ГИМС, МЧС и профильных управлений городской администрации осмотрели парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо, пляж в бухте Аякс на острове Русском и зоны отдыха в бухте Лазурной и на Токаревской кошке.

«Арендаторы прибрежных территорий обязаны обеспечить пляжи спасателями, провести их обработку против клещей, обследовать морское дно с помощью водолазов, оснастить территории спасательными постами, медпунктами и выполнить ряд других требований», – уточнили специалисты управления по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства.

Специалисты также уделяют особое внимание и санитарному состоянию мест массового отдыха.

По итогам выездной проверки места массового отдыха и пляжи не вызвали серьезных нареканий у выездной комиссии. Выявленные недочеты арендаторы обязались устранить в кратчайшие сроки.

Напомним, что в этом году для купания рекомендованы пляжи на Русском острове в бухтах Аякс, Чернышева, Парис, в районе мысов Вятлина и Ахлестышева, а также на острове Попова в бухтах Пограничной и Старка, пляжах на острове Рейнеке.

Автор: Отдел новостей «В»