Столичный статус Владивостока поможет зарубежному бизнесу Доклад о работе по развитию сотрудничества в сферах экономики, логистики и туризма со странами Северо-Восточной Азии представил глава Владивостока Олег Гуменюк. Он выступил на Второй конференции городов северных экономик России, Республики Корея, Китая и Японии.

Рабочая часть конференции началась с докладов глав городов – организаторов мероприятия. Олег Гуменюк в самом начале своего выступления подчеркнул, что присвоение указом президента России в декабре прошлого года Владивостоку статуса столицы Дальнего Востока дает городу новый стимул к развитию.

«Статус столицы – это возможность сегодня, здесь и сейчас решать вопросы федерального уровня, – отметил Олег Гуменюк.

Большое внимание в своем докладе глава Владивостока уделил теме развития транспортного сообщения в регионе. По его мнению, межрегиональное сотрудничество возможно только при эффективно налаженной логистике, активном использовании авиационного, сухопутного и морского транспорта. Также имеются большие перспективы для развития железнодорожного сообщения между Владивостоком и городами Республики Корея после строительства Транскорейской железной дороги с выходом на Транссиб.

Тем временем за последние годы значительно активизировалось круизное сообщение между Владивостоком, Японией, Кореей и Китаем.

«Мы также возлагаем большие надежды на развитие грузопассажирской линии между Владивостоком и портами Пусан, Пхохан, Осака и Майдзуру. Развитие транспортных связей позволит переключить значительный объем грузов из стран АТР на маршруты по территории России. Планируется, что к 2024 году объем перевозок транзитных грузов вырастет в четыре раза», – отметил Олег Гуменюк.

Отдельно глава Владивостока рассказал участникам конференции о преференциях, предоставляемых резидентам свободного порта Владивосток, и налоговых льготах, которые приобретают инвесторы, работающие на территории специального административного района острова Русского.

Заключительную часть речи Олег Гуменюк посвятил туристическому потенциалу Владивостока. Море, архитектура, история и европейское искусство – все это делает Владивосток местом притяжения гостей из Азиатско-Тихоокеанского региона, и потенциал развития этой отрасли огромный.

«Мы открыты для любых совместных региональных проектов и готовы поддерживать инициативы наших партнеров, совместно решать возникающие проблемы и создавать благоприятную атмосферу для развития городов северных экономик», – отметил в завершение своего выступления глава дальневосточной столицы.

Автор: Отдел экономики «В»