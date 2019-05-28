Экономику стран укрепит дружба муниципалитетов Это многообещающее заявление мэр Пусана господин О Го Дон сделал на пресс-конференции в минувшую пятницу во Владивостоке в отеле «Лотте». Его приезд в столицу Приморья приурочен к открывшейся накануне Второй конференции городов северных экономик России, Японии, Республики Корея и Китая.

Осенью 2017 года господин О Го Дон уже посещал приморскую столицу. Тогда, по словам гостя из Страны утренней свежести, делегация из Пусана не была встречена так радушно, как в этом году. По его мнению, в мае 2019 года ситуация с гостеприимством в Приморье изменилась в лучшую сторону, что свидетель ствует о повышенном внимании принимающей стороны к Пусану.

– Я полагаю, что пришла пора обсуждать варианты взаимовыгодной деятельности. Сотрудничество между Россией и Кореей на государственном уровне продвигается, но медленнее, чем всем бы хотелось. Считаю, что надо переходить к более активным и реальным действиям по налаживанию связей хотя бы между нашими городами, на муниципальном уровне, – убежден господин О Го Дон.

По его словам, столицу ДФО Владивосток и главные морские ворота Республики Корея Пусан связывают давние и прочные соседские отношения. С 1992 года у них статус городов-побратимов, это показательный результат совместного сотрудничества.

На пресс-конференции мэр Пусана признал, что столица ДФО очень популярна в его стране, тому свидетельство – постоянный рост числа корейских туристов в наш регион. По его оптимистичным прогнозам, к концу текущего года этот поток может вырасти до 300 тысяч человек. По итогам прошлого года, по данным администрации края, Приморье посетило с туристическими и бизнес-целями более 220 тысяч жителей Южной Кореи.

– Мы рассматриваем Владивосток как город с чрезвычайно развитой культурной составляющей. Я сам накануне посетил Приморскую сцену Мариинского театра и с удовольствием посмотрел там «Травиату». Несмотря на рабочий день, в зале было много зрителей, в том числе иностранцев, – рассказал господин О Го Дон. – Кроме того, Владивосток – настоящий европейский город с уникальной архитектурой и характером, для нас это окно в Европу. И, наконец, Приморье – это регион с богатой природой, которой мы искренне восхищаемся. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы Владивосток увидело как можно больше моих сограждан.

Рассуждая о перспективах сотрудничества между нашими государствами, господин Го О Дон подчеркнул, что президент Кореи Мун Чжэ Ин также активно продвигает экономический альянс с дальневосточными регионами. При этом он пояснил, что лично для него Дальний Восток – это обширный и развивающийся регион, в который входят Китай, Монголия и Япония. В центре этого треугольника – Приморский край с большим потенциалом для развития.

– Мы должны объединить усилия в сфере логистики, потому что товарооборот со всего континента проходит через порты Владивостока и Пусана и распространяется по всему миру. Не только для предприятий Пусана и Приморья, но и других стран необходимо обеспечивать удобные соединения маршрутов, чтобы привлекать иностранные инвестиции. Это будет способствовать улучшению логистики в обширном Дальневосточном регионе, – уверен мэр Пусана.

Автор: Сергей КОЖИН