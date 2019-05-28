С улиц города убирают незаконную рекламу Более ста самовольно размещенных рекламных конструкций, афиш и плакатов демонтировали в минувшее воскресенье, 26 мая, в Первореченском районе Владивостока, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Работы по демонтажу объявлений, указателей, баннерных растяжек и штендеров прошли на улицах Тухачевского и Днепровской.

«Конструкции убрали с опор освещения, подпорных стен, ограждений вдоль проезжей части и других объектов городской инфраструктуры», – отметили в АТУ Первореченского района.

Специалисты добавили, что параллельно продолжается работа с должностными и юридическими лицами по разъяснению соответствующих правил и норм в данном направлении, а также привлечению к административной ответственности тех, кто ведет незаконную расклейку объявлений и афиш.

Автор: Отдел новостей «В»