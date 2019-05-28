Радио «Лемма» предложило выпускникам пошуметь Последний звонок – один из самых ярких эпизодов в жизни, наверное, каждого человека. Это одновременно и праздник, и грустное расставание со школой. И, конечно, хочется, чтобы торжественные моменты остались в памяти на долгие годы.

Коллектив радио «Лемма» присоединился к празднику, чтобы вспомнить, как проходили торжественные линейки, и снова пережить чувства, которые испытывают выпускники на последнем звонке.

В минувший четверг, когда в городе проходили последние звонки, радийщики устроили шумовой баттл между 2-й и 56-й школами Владивостока в прямом эфире радио «Лемма». Для этого специально приехали со своим оборудованием на торжественные линейки. Ребятам нужно было дружно и как можно громче прокричать слоган «Слушай! Действуй! Живи! Здравствуй, лето!».

Кстати, гости приехали не с пустыми руками. Леммовцев поддержали полезные партнеры – Арсеньевский молочный комбинат, который выпускает разнообразное мороженое, и внешнеторговая компания «Татсер», представляющая индонезийские веган-снеки торговой марки «Ист Бали кешью». Праздник удался на славу!

Ну а в шумовом баттле победила дружба. Мы верим, что в жизни у нынешних выпускников все будет получаться и сбудутся все заветные мечты.

Автор: Оксана ЯКУШ