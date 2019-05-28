Дорожные знаки возвращают на место Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приводят в порядок дорожные знаки и указатели краевого центра.

Их очищают от пыли и грязи, поправляют опоры там, где это необходимо, а также возвращают на место знаки, которые были утрачены, пояснили в пресс-службе мэрии.

«Помимо плановых работ по помывке, очистке знаков и приведения в порядок стоек часто приходится сталкиваться и с тем, что по несколько раз нужно возвращать дорожные указатели в те места, где они были раньше. По непонятным причинам их просто кто-то снимает», – отмечают дорожники.

Только в мае дорожные знаки приходилось возвращать на проспекте 100 лет Владивостоку, 26, Алеутской, 16, Катерной, 10, Океанском проспекте, 9, 50 лет ВЛКСМ, 22 и по ряду других адресов.

«В оперативном режиме специалисты предприятия «СГТ» поправляют и восстанавливают дорожные указатели, очищают их от граффити и грязи. Эти работы ведутся во всех районах города», – добавили в управлении дорог и благоустройства краевого центра.

Такие работы в последние дни проводились на улицах Карла Жигура, 48а, Нерчинской, 12, Океанском проспекте, 9 и 17, Стрелочной, 3, Краева, 3, Юмашева, 2, 50 лет ВЛКСМ, 22, Алеутской, 16, Черемуховой, 22а, Сафонова, 39, Воропаева, 22, Русской, 82 и 88, Анны Щетининой, 88, Юмашева, 3а, Народном проспекте, 23, Семеновской, 12, Катерной, 10, проспекте «Красного знамени», 91 и 107, Октябрьской, 6, Светланской, 15 и по ряду других адресов.

Автор: Отдел новостей «В»