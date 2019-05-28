Испытания сдвигаются на неделю Во Владивостоке в связи с увеличением объема ремонтных работ на некоторых участках теплотрасс часть потребителей подключат к горячему водоснабжению позже, чем говорилось ранее, сообщила пресс-служба ОАО «ДГК».

Сейчас во Владивостоке проходит второй этап гидравлических испытаний. Без горячего водоснабжения остаются жители Фрунзенского и части Ленинского, а также Первореченского районов.

Третий этап гидравлики переносится на неделю – он начнется не с 27 мая, как было заявлено ранее, а с 3 июня и продлится до 10 июня. Проверять будут Голдобинскую теплотрассу, в результате чего без горячей воды останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2.

С 17 по 24 июня пройдет четвертый этап гидравлических испытаний, в это время воду отключат у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

Автор: Отдел новостей «В»