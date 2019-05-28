Приморцы подтянули финансовую дисциплину Приморский край лидирует среди регионов Дальнего Востока по росту объемов ипотечного жилищного кредитования (ИЖК).

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, в первом квартале 2019 года показатель достиг 8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на четверть.

В общей сложности на Приморье приходится пятая часть всех заключенных в ДФО договоров ИЖК. За три месяца жители края оформили более 3,2 тыс. договоров, прирост составил 6,5 %. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях в марте составила 10,41 %. Кредитование в иностранной валюте не проводилось.

Доля просроченной задолженности снизилась и составила 0,76 % от общего объема жилищных займов.

По словам первого заместителя Дальневосточного главка Банка России Максима Макарова, снижение просроченной задолженности на фоне роста объемов ипотечного кредитования свидетельствует об улучшении платежной дисциплины жителей Приморья.

«Тем не менее ипотека остается долгосрочным кредитом, с выплатой которого из-за болезни или потери работы могут возникнуть сложности. Решать такие ситуации гражданам помогут ипотечные каникулы. С августа этого года заемщики, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут снизить или приостановить выплаты без риска потери квартиры», – отметил Максим Макаров.

Автор: Отдел экономики «В»