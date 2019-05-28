Угнал авто. По просьбе «дяди»… Курьезный случай произошел в минувшую субботу на ипподроме в Хорольском районе, недалеко от села Поповка. После завершения конных соревнований один из зрителей угнал автомобиль «Тойота-Лендкрузер».

Внедорожник принадлежал другому зрителю мероприятия. В момент угона хозяин машины сидел под тентом буквально в 10 метрах от своего авто и даже не слышал, как заурчал двигатель машины. Обнаружив пропажу, мужчина тут же позвонил в полицию, указав госномер и цвет кузова автомобиля.

Информацию об угоне автомашины на Поповской дамбе получили все наряды ДПС, дежурившие в этот день на трассе. Полицейские останавливали попутные автомобили и просили водителей звонить на 02, если вдруг заметят угнанную машину. И этот метод поисков сработал. Один из водителей сообщил по телефону, что заметил подозрительный внедорожник между населенными пунктами Абрамовка и Хороль, который вел себя на трассе неадекватно. Машина «гуляла» по дороге, то и дело выезжая на полосу встречного движения, провоцируя лобовое столкновение…

На задержание авто направились инспектора ГИБДД по Хорольскому району – старший лейтенант полиции Владимир Печенкин и лейтенант полиции Станислав Васецкий. Они догнали и остановили угнанный «Лендкрузер» уже в Михайловском районе, примерно в 80 км от места происшествия, то есть не на подведомственной им территории. За рулем джипа оказался житель села Михайловка лет 30, от которого за версту несло спиртным. Он не стал сопротивляться, когда его попросили выйти из машины и отдать ключи. Документов на «Тойоту-Лендкрузер» и водительского удостоверения у мужчины не было. При этом он уверял, что «крузак» перегоняет по просьбе своего дяди, который также присутствовал на скачках, но почувствовал себя плохо и не смог вести машину. Поэтому, по словам «племянника», он решил помочь родственнику доставить автомобиль домой. И водительское удостоверение у него есть, только оставил дома. Как его дядя будет добираться до Михайловки, оставшись без автомобиля, нетрезвого гражданина не интересовало.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции по Михайловскому району. Его дальнейшую судьбу определит суд. Возможно, угнанный им «Лендкрузер» действительно принадлежит его родственнику и он не станет писать заявление об угоне. Но за управление автомобилем без документов и в нетрезвом виде мужчина понесет заслуженное наказание. Какой штраф в денежном эквиваленте ему определит суд, пока неизвестно, но парню грозит лишение водительского удостоверения года на два.

По словам капитана полиции Игоря Половянного, прибывшего на место задержания, инспектора ГИБДД Владимир Печенкин и Станислав Васецкий на хорошем счету у начальства, и это не первое их задержание нарушителей ПДД.

Автор: Сергей КОЖИН