В крае продолжается пожароопасный сезон В Приморье, по данным на понедельник, 27 мая, действовали два лесных пожара, сообщили в пресс-службе края.

Как уточнили в региональном департаменте лесного хозяйства, 10 гектаров леса горело в Шкотовском и Тернейском районах.

«На ликвидации лесных палов работают почти 40 человек и восемь единиц техники. Вертолет находится в дежурном режиме», – отметили специалисты.

Отметим, с начала года в Приморье зарегистрировано 484 лесных пожара на площади более 57 тысяч гектаров.

В пресс-службе мэрии напомнили: во Владивостоке продолжается пожароопасный сезон. Сохраняется повышенный риск появления новых возгораний в лесах, на территории дачных кооперативов, пустошах.

На территории города, в пригородных лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на участках садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на территориях, прилегающих к жилым домам или иным постройкам, запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов, а также проведение пожароопасных работ.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону 112, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

Автор: Отдел новостей «В»