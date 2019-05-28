Юные мультипликаторы из Приморья отличились в Архангельске Работы воспитанников социально реабилитационных центров Приморья получили специальные призы Открытого фестиваля анимационных фильмов «Живые картинки» в Архангельске. Дипломами отмечены мультфильмы подростков из «Паруса надежды» и арсеньевской «Ласточки», сообщили в пресс-службе края.

Мультфильм «Бабушкины оладушки», созданный воспитанниками социально-реабилитационного центра «Парус надежды», получил специальный приз от совета ветеранов Архангельска. Общественная организация «Женсовет территориального округа Варавино-Фактория» отдала свой голос мультфильму «Подари любовь детям», авторами которого стали дети из «Ласточки».

Фестиваль анимационных фильмов «Живые картинки» проходит в Архангельске с 2012 года. Идея его создания принадлежит Архангельскому реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Особенность «Живых картинок» в том, что среди участников – дети с ограниченными возможностями по здоровью и обычные школьники.

«Все участники находятся в равных условиях. Это честная творческая борьба, в которой побеждают лучшие из лучших. Для развития фестиваля дух соревнования очень важен, поскольку это дает возможность учиться, совершенствоваться и повышать свое мастерство», – заявляют организаторы.

Как отмечают в краевом департаменте труда и социального развития, мультфильмы, которые создают дети в мультстудиях краевых реабилитационных центров, участвуют в конкурсах разного уровня и не остаются без внимания жюри. К примеру, по итогам 9-го Всероссийского открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино и телевидения «Веселая ларга» в число победителей вошли находкинский СРЦН «Альбатрос» и нынешние призеры – «Парус надежды» и «Ласточка».

Автор: Отдел новостей «В»