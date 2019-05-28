Нахимовцам вручили пятаки. На удачу Для выпускников Нахимовского военно-морского училища прозвенел последний звонок. Это первый выпуск владивостокского филиала. Из стен училища во взрослую жизнь выходят 68 молодых людей. 45 из них уже приняли решение поступать в военные вузы России, а 23 продолжат обучение в Тихоокеанском высшем военно-морском училище им. адмирала Макарова.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, поздравить ребят пришел глава города Олег Гуменюк. Педагоги, друзья и родные сказали кадетам самые теплые и добрые слова.

Трогательное напутствие во взрослую жизнь приготовили и младшие нахимовцы. Они дружно вручили выпускникам пятаки на удачу.

Сами нахимовцы в этот день подарили букеты своим преподавателям. А затем согласно давней традиции вынесли перед строем корабельную рынду (судовой колокол), в которую воспитанник пятого класса «отбил» последний звонок.

Напомним: филиал Нахимовского военно-морского училища (Владивостокского президентского кадетского училища) был открыт в 2013 году. Сегодня в нем обучается 560 воспитанников. Обучение ведется с пятого класса.

Автор: Отдел новостей «В»