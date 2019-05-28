«Мечта» НХЛ уехала в таежный поселок Безусловным триумфом двух приморских команд «Вольфрам» из северного поселка Восток Красноармейского района завершился в Сочи VIII итоговый майский турнир Ночной хоккейной лиги (НХЛ) России.

Турнир, в гала-матче которого в составе команды «Легенды российского хоккея» центральным нападающим под номером 11 сыграл президент страны Владимир Путин вместе с Вячеславом Фетисовым, Александром Могильным и Павлом Буре против сборной НХЛ. Президент, кстати, забросил пять шайб и сделал несколько голевых передач. Благодаря его голам «легенды» победили «ночников» со счетом 12:7. После поединка российский лидер поздравил всех участников и болельщиков с грандиозным спортивным праздником и вручил представителям Ленинградской области сертификат на строительство в городе Волхове крытого хоккейного стадиона. Подобные арены для команд НХЛ уже появились в Екатеринбурге и Казани.

Корреспондент «В» осмелился предположить, что выбор получателя подарка сделан несправедливо. Более других такой награды заслужили хоккеисты нашего «Вольфрама». Еще в прошлом году обе приморские команды произвели фурор в сочинском ледовом дворце «Большой». «Вольфрам-А» в рамках VII ледового фестиваля в мае 2018 года стал бронзовым призером «Лиги Надежды». А «Вольфрам-Б» там же разгромил поочередно всех соперников и выиграл золотые медали «Лиги Мечты»! Отметим, что «Лига Надежды» и «Лига Мечты» – два турнира в рамках Ночной хоккейной лиги.

Однако руководство НХЛ и чиновники Министерства спорта РФ постарались «не заметить» двойной успех дальневосточников. Видимо, посчитали это случайностью… Да и нынешней весной никто из федеральных хоккейных экспертов не делал ставку на ледовые дружины из мало кому известного горно-таежного поселка в дебрях Уссурийской тайги на отрогах Сихотэ-Алиня.

Но наши земляки, победив зимой в зоне Дальнего Востока, второй год подряд оказались в Сочи фаворитами НХЛ. Они дружно прошли в оба финала.

Приморский «Вольфрам-Б», на тот момент еще действующий обладатель Кубка Мечты, в своей полуфинальной встрече обыграл бронзовых призеров «Лиги Мечты» прошлого (забегая вперед, скажем, что и нынешнего) сезона магнитогорских «Стальных топоров» со счетом 2:1.

К сожалению, в финальном матче горняки уступили команде «Марс Волхов» со счетом 4:2. Все дело в том, что из-за полученных травм не все приморские хоккеисты смогли выйти на лед в решающем матче, два игрока оказались в лазарете. У волховчан тоже были травмированные, но на обезболивающих уколах играли все. И все равно это был захватывающий поединок равных соперников, ставший украшением всего турнира. У нас дублем отметился форвард и капитан команды Никита Кирилов. После игры соперники обнялись в знак дружбы. Остается добавить, что и серебряные награды – это также повод для гордости за наших земляков – новых вице-чемпионов НХЛ. Награды вручал двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Якушев.

В составе «Вольфрама-Б» 9 очков за весь турнир набрал Максим Бражник, который стал самым ценным игроком нашей команды.

Что касается Кубка Надежды-2019, то первая вольфрамовская дружина в полуфинале обыграла нижегородский любительский клуб «Приволжье-Транс» со счетом 3:2.

В финальном матче нынешнего года встретились бронзовый и серебряный призеры «Лиги Надежды – 2018». «Вольфрам-А» одержал убедительную победу над «Ледоколом» из Архангельска со счетом 6:2 и впервые завоевал золотые медали. У поморского «Ледокола» второй год подряд серебро – постоянство считается признаком мастерства.

Лучшим нападающим Всероссийского VIII фестиваля НХЛ и самым ценным игроком дивизиона «Лига Надежды» выбран форвард команды «Вольфрам-А» Александр Розенкрын. Он же лучший снайпер турнира и своей команды с 9 голами, а также принес больше всех очков по системе гол плюс пас – 17(9+8). Бомбардир также стал автором дубля в финальном матче, включая победную шайбу.

На что еще стоит обратить внимание? Наши земляки выступали в красивой форме черного цвета с желтыми полосками, что не осталось незамеченным среди местных СМИ. На трибунах их стабильно в каждом поединке поддерживало около полусотни болельщиков из нашего края.

Остается добавить, что всего в поселке Восток при финансовой поддержке Приморского ГОКа действует несколько детских, юношеских, взрослых и ветеранских команд. Из них пять выступают в российских, зональных и краевых соревнованиях. Об уроне этих выступлений второй год подряд красноречиво говорят итоги фестиваля НХЛ.

На прощание хоккеисты наших команд заявили, что и на следующий год прилетят в Сочи, чтобы собрать все золото турнира.

Автор: Николай КУТЕНКИХ