Просят уголок шахматистов и скульптуры российских царей Жители Владивостока присылают свои предложения по благоустройству Покровского парка

Письма горожан поступают в адрес управления градостроительства и архитектуры, все они рассматриваются и обсуждаются на заседаниях специально созданной рабочей группы, сообщили в пресс-службе мэрии. Самые удачные и подходящие идеи будут переданы проектировщикам и использованы в ходе благоустройства парка.

Напомним, что организовать работы по благоустройству территории Покровского парка и созданию мемориально-исторического комплекса «Покровский парк» поручил специалистам мэрии глава Владивостока Олег Гуменюк. Он подчеркнул, что парк в центре города должен стать ухоженной территорией, комфортной для жителей и гостей города, поэтому в проекте необходимо предусмотреть обновление зеленых насаждений, восстановление пешеходных дорожек, системы освещения, установку туалетов, лавочек, обустройство парковки.

Среди поступивших в администрацию города предложений горожан – сохранить все деревья и высадить новые, установить лавочки, фонари, систему видеонаблюдения. Несколько жителей предлагают восстановить уголок для шахматистов. В одном из писем содержится просьба бережно отреставрировать всю подпорную стену из природного камня вдоль Океанского проспекта, а металлическое ограждение в этом месте заменить живой изгородью из кустарника.

Также предлагают сохранить и несколько расширить детскую площадку, в одном из уголков парка обустроить небольшой японский парк, площадку для фотографирования молодоженов, разбить клумбы, обязательно установить общественный туалет.

Есть и более радикальные предложения: обустроить скейт-парк, создать водоемы и фонтаны, установить скульптуры российских царей и императоров. В одном из проектов содержится идея установить более 50 малых архитектурных форм, в числе которых – стилизованные уменьшенные копии известных приморских религиозных памятников и храмов с QR-кодами для виртуальных экскурсий.

«Очень важно подойти к предстоящим работам по благоустройству парка самым деликатным и бережным образом, поскольку это мемориальная зона, место с особой историей и бывшее городское кладбище, что накладывает особые условия использования территории», – рассказывает начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий Татьяна Шлеина.

В управлении градостроительства и архитектуры сообщили также, что специализированная организация по заказу администрации проводит разработку предмета охраны и границ охраны объектов культурного наследия, которые находятся в пределах Покровского парка. Данные объекты и их границы будут согласованы с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края и учтены при разработке проектно-сметной документации благоустройства. К разработке документации планируется приступить уже в этом году.

Автор: Алексей АЛЕКСАНДРОВИЧ