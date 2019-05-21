Коллекцию в дар. И в память о человеке… Уникальной коллекцией пополнились фонды музея имени Арсеньева – более 90 фигурок кокэси передала в дар жительница Владивостока Ольга Сумарокова. Эти фигурки всю жизнь собирала ее мама – Сумарокова Людмила Борисовна. Не так давно она ушла из жизни, и ее дочь решила подарить коллекцию музею.

Кокэси – это японская деревянная кукла, покрытая росписью, чем-то напоминающая нашу русскую матрешку. Кокэси берет свое начало в японской ритуальной кукле.

Кокэси имеют как традиционную, так и авторскую форму.

– Моя мама много лет прожила на Сахалине, собственно, в 1946 году она и родилась по дороге на Сахалин, куда семья переезжала на место службы моего деда. В то время на острове еще жило много японцев, и мама играла с их детьми так же, как с соотечественниками, – рассказывает Ольга Сумарокова. – Оттуда у мамы искренние тепло и интерес к японцам, которых она никогда не считала чужими.

Людмила Сумарокова была модельером, много лет проработала в ателье. И всегда любила культуру Страны восходящего солнца.

– Мама начала собирать коллекцию кокэси после того, как мой коллега и старший товарищ японовед Вячеслав Ли подарил ей кукленыша – девчонку в юката (простое летнее хлопчатобумажное кимоно), – вспоминает Ольга Евгеньевна. – Кокэси очень ей понравились, и она стала собирать их. Эта коллекция – то, что объединяет меня как профессионала-япониста и маму – почитательницу культуры этой страны. Со временем все книги о Японии, которые читала я по долгу службы, мама начала читать с удовольствием, проникаясь в японоведение. Кстати, кроме книг об островном государстве мама очень любила читать и изучать все факты, которые касались первых горожан Владивостока, оставивших заметный след в развитии не только города, но и края. Судьба семей Янковских, Бринеров была излюбленной темой для разговоров. Мама любила наши старые здания, всегда смотрела на них как в первый свой приезд в приморскую столицу – с восхищением. Уверена, ей тоже хотелось бы внести свою лепту в развитие города. Благодарю музей за то, что всегда он был и есть частью нашей жизни, моего становления как японоведа. Мне бы хотелось, чтобы данная коллекция стала скромным вкладом Людмилы Борисовны Сумароковой в историческую копилку Владивостока.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ