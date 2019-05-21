Дерево оделось в белые одежды В муниципальном центре современного искусства «Артэтаж» открылась выставка известного приморского скульптора Олега Батухтина «Белые одежды».

Олег Батухтин – приморский художник, член Союза художников России, уникальный скульптор, работающий с деревом.

– «Белые одежды» можно охарактеризовать как попытку понять красоту пустого пространства, которое, уравновешивая нагрузку современного мира, воспринимается большинством как пауза. Это перерыв, который всегда расслабляет, разряжает, дает возможность взглянуть на мир другими глазами, – рассказывает директор музея Александр Городний. – В представленной выставке автор применяет естественные сколы дерева в сочетании с искусственной фанерой. Эти фактуры олицетворяют два мира: один – созданный человеком, другой – природой. Композиции построены на контрасте и естестве материала. Белый цвет упрощает восприятие и подчеркивает остроту темы.

Создавая работы, мастер вдохновлялся философским эссе немецко-швейцарского писателя Германа Гессе «Игра в бисер». Таким образом скульптор призывает к повышению культуры и участию в развитии сущности ее дальнейшего восприятия.

Автор: Отдел новостей «В»