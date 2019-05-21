Бросок на чемпионат России Две спортсменки из Владивостока завоевали право выступить на предстоящем чемпионате России по самбо.

Всероссийская федерация по самбо присвоила статус одного из отборочных соревнований XI отрытому турниру «Памяти прокурора Саратовской области Евгения Григорьева», застреленному бандитами в 2008 году.

308 спортсменов 2005-2006 годов рождения из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Калмыкии, Чувашии, Пермского, Приморского и Краснодарского краев, Нижегородской, Волгоградской и Астраханской областей, Республики Казахстан и ряда других территорий боролись за награды.

В турнире приняли участие воспитанницы муниципальной спортивной школы олимпийского резерва женских единоборств «Амазонка». Анжелика Яровая (весовая категория до 37 кг) и Юлия Богданова (до 43 кг) завоевали золотую и серебряную медали. Теперь они будут готовиться к выступлению на чемпионате страны.

А тем временем в самом Владивостоке под эгидой городской женской федерации борьбы прошли соревнования по самбо и сумо среди девушек от 10 до 18 лет в весовых категориях от 23 до 75 кг. В них приняли участие около 80 спортсменок семи команд из краевого центра, Уссурийска, Артема, Большого Камня, Ярославского, Хороля и Кировки. В самбо каждая из представленных команд добилась первых или вторых мест. А вот в сумо большинство наград досталось представительницам Владивостока и Большого Камня.

Автор: Николай КУТЕНКИХ