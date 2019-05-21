Бросок на чемпионат России

Две спортсменки из Владивостока завоевали право выступить на предстоящем чемпионате России по самбо.

21 май 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4511 (6216) от 21 май 2019

Всероссийская федерация по самбо присвоила статус одного из отборочных соревнований XI отрытому турниру «Памяти прокурора Саратовской области Евгения Григорьева», застреленному бандитами в 2008 году.

308 спортсменов 2005-2006 годов рождения из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Калмыкии, Чувашии, Пермского, Приморского и Краснодарского краев, Нижегородской, Волгоградской и Астраханской областей, Республики Казахстан и ряда других территорий боролись за награды.

В турнире приняли участие воспитанницы муниципальной спортивной школы олимпийского резерва женских единоборств «Амазонка». Анжелика Яровая (весовая категория до 37 кг) и Юлия Богданова (до 43 кг) завоевали золотую и серебряную медали. Теперь они будут готовиться к выступлению на чемпионате страны.

А тем временем в самом Владивостоке под эгидой городской женской федерации борьбы прошли соревнования по самбо и сумо среди девушек от 10 до 18 лет в весовых категориях от 23 до 75 кг. В них приняли участие около 80 спортсменок семи команд из краевого центра, Уссурийска, Артема, Большого Камня, Ярославского, Хороля и Кировки. В самбо каждая из представленных команд добилась первых или вторых мест. А вот в сумо большинство наград досталось представительницам Владивостока и Большого Камня.

Автор: Николай КУТЕНКИХ