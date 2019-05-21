Полторы секунды для победы В Саратове завершился чемпионат Детско-юношеской баскетбольной лиги России. Юношеская команда «Спартак-Приморье» заняла 15-е место среди 40 сильнейших ДЮСШ страны.

Тройка призеров в этом году весьма необычна: чемпионом первенства-2019 стала команда «Локомотив-ЦОП» (Краснодар), серебряным призером – «Химки» (Московская область), бронза у МБА (Москва). Традиционные лидеры из ДЮСШ московского ЦСКА, питерского «Зенита», казанского УНИКСа и «Нижнего Новгорода» остались без наград.

Наши земляки не совсем удачно выступили на предварительных этапах. Поэтому в пятом финальном туре выступали в четвертой группе за места с 15-го по 20-е.

В этой стадии турнира юные спартаковцы в середине мая одержали пять побед. Поочередно были разгромлены «Нижний Новгород-3» – 71:65, «Иркут» (Иркутск) – 77:51, «Ильмер-Спарта» (Великий Новгород) – 83:79, «АлтайБаскет» – 91:60.

Заключительный матч «Спартака-Приморье» с саратовским «Автодором» и вовсе стал украшением первенства в четвертой группе. Проигрывая за полторы секунды до окончания матча одно очко хозяевам площадки, нападающий «Спартака-Приморье» Александр Козин имел шанс на один бросок. И он им воспользовался, забросив из-под кольца с прозвучавшей сиреной и установив окончательный счет – 78:79.

Самыми результативными игроками турнира в составе нашей команды стали Георгий Пилипчук, Александр Козин, Андрей Лукашов и Сергей Грашкин. В среднем за игру каждый из них набирал по 10 и более очков. Достойная растет смена в «Спартаке-Приморье».

Автор: Николай КУТЕНКИХ