Сторожей ждет надбавка к пенсии Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25 %.

Проект постановления правительства размещен на портале нормативных правовых актов.

Как сообщают «Известия», в перечень предложено включить не только профессии, характерные для растениеводства, животноводства и рыбоводства, но также те, в функционал которых входят работы по обслуживанию и ремонту сельхозтехники, производственного оборудования, обслуживанию и охране сельскохозяйственных объектов.

В список помимо прочих могут быть включены профессии кладовщика, подсобного рабочего, сторожа, молотобойца, кочегара и других.

Кроме того, в список включены начальники, инженеры, завскладами, техники.

Ранее Минтруд предложил законопроект, который даст работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов. Предприятиям, которые не нанимают людей с ограниченными возможностями, предложат выплачивать компенсацию.

Автор: Отдел новостей «В»