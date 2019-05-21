Юные таланты одарят табуреткой Детские и юношеские театральные коллективы Владивостока приглашают принять участие в X международном детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка», сообщили в пресс-службе мэрии.

Участники могут представить свои театральные постановки, поучаствовать в мастер-классах художников, актеров и поэтов, опубликовать стихи собственного сочинения в поэтическом издании фестиваля. Возраст артистов – до 18 лет.

Как сообщают организаторы, фестиваль проходит в три этапа. Первый включает в себя подачу заявок на участие, второй – просмотр и оценку присланных видеозаписей. Третий этап – финал, который состоится в Санкт-Петербурге.

Для участия в фестивале «Табуретка» представителю творческого коллектива необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля taburetkafest.ru. Здесь же размещена более подробная информация о требованиях к работам и условиях участия. Прием заявок от театральных коллективов продлится до 1 июля.

Все участники финала фестиваля будут награждены дипломами по номинациям, а также почетной статуэткой «Табуретка».

Автор: Отдел новостей «В»