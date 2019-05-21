Дальрыбвтуз провел «День без сетей» Всероссийская акция под таким названием, инициированная Росрыболовством, впервые прошла широкомасштабно по всей территории Российской Федерации.

Основная цель – очистить водоемы от снастей, оставленных рыбаками, что крайне важно особенно в период нереста, когда рыбалка на такое орудие запрещена.

«Сохранение и бережное использование водных ресурсов – это та цена, которую человечество обязано платить природе за право пользования ее богатствами», – отметил врио ректора Дальрыбвтуза Олег Щека.

В этом году университет принял непосредственное участие в акции: студенты и курсанты Дальрыбвтуза прошли вдоль русла реки Илистой и собрали заброшенные сетные орудия лова, тем самым внеся свой вклад в восстановление водной экологии и рыбного воспроизводства на участке, отметили в информационном отделе вуза.

Помимо этого, на площадке Дальрыбвтуза прошла открытая лекция экспертов Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» для студентов и сотрудников университета на тему «Незаконный вылов и его влияние на биологические ресурсы».

Автор: Отдел новостей «В»