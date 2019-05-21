Дальрыбвтуз провел «День без сетей»
Всероссийская акция под таким названием, инициированная Росрыболовством, впервые прошла широкомасштабно по всей территории Российской Федерации.
Основная цель – очистить водоемы от снастей, оставленных рыбаками, что крайне важно особенно в период нереста, когда рыбалка на такое орудие запрещена.
«Сохранение и бережное использование водных ресурсов – это та цена, которую человечество обязано платить природе за право пользования ее богатствами», – отметил врио ректора Дальрыбвтуза Олег Щека.
В этом году университет принял непосредственное участие в акции: студенты и курсанты Дальрыбвтуза прошли вдоль русла реки Илистой и собрали заброшенные сетные орудия лова, тем самым внеся свой вклад в восстановление водной экологии и рыбного воспроизводства на участке, отметили в информационном отделе вуза.
Помимо этого, на площадке Дальрыбвтуза прошла открытая лекция экспертов Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» для студентов и сотрудников университета на тему «Незаконный вылов и его влияние на биологические ресурсы».
Автор: Отдел новостей «В»