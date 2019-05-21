Клеить – секунды, счищать – не меньше часа Опоры мостов очищают от надписей и бумажных объявлений, которые расклеивают недобросовестные рекламщики, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В управлении дорог и благоустройства мэрии добавили, что такая работа ведется муниципальным предприятием «СГТ» также в подземных и надземных пешеходных переходах, на автобусных остановках, столбах освещения и других поверхностях.

На уборку каждого из объектов порой требуется несколько часов. При этом рабочим приходится вначале смачивать поверхность с помощью специального оборудования, а затем вручную с помощью скребков очищать ее от бумаги и клея.

«Чтобы помыть одну опору или поверхность, нужно много времени. Иногда это может занимать до нескольких часов. Все зависит от степени загрязнения. Очень часто недобросовестные расклейщики успевают разместить свои афиши и объявления в несколько слоев», – отмечают дорожные службы Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В»