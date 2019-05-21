За входом на набережную будут следить эвакуаторы В столице Приморья сделают более комфортным для пешеходов вход на набережную Спортивной гавани. В связи с многочисленными жалобами и просьбами граждан здесь запретят парковку автомобилей.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, речь идет об участке в районе дома № 1 на улице Адмирала Фокина. Он настолько заставлен машинами, что пройти здесь трудно даже пешеходам.

«Каждый день приезжаю на набережную, чтобы погулять с ребенком. Пройти тут с коляской просто невозможно, все заставлено машинами. Хотя автомобилистам можно припарковаться в районе «Олимпийца», никому не мешать и спокойно идти гулять», – пожаловалась жительница города Марина.

В управлении дорог и благоустройства администрации города отметили, что, учитывая мнения горожан, мэрия и ГИБДД приняли совместное решение о необходимости установки на данном участке знаков «Остановка запрещена» вместе с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор». Дорожные службы планируют установить их здесь уже в ближайшее время.

Автор: Отдел новостей «В»