Лучших предпринимателей Владивостока назовут 28 мая В следующий вторник, 28 мая, в администрации города состоится торжественная церемония подведения итогов конкурса «Предприниматель года – 2019». Мероприятие приурочено к празднованию профессионального праздника представителей бизнес-сообщества.

Помимо участников конкурса, вышедших в финал в десяти номинациях, в торжестве примут участие приглашенные почетные гости: краевые и городские депутаты, представители общественных организаций и предпринимательских объединений, различных предприятий.

С победой лучших в каждой отрасли поздравит глава Владивостока Олег Гуменюк.

Организаторами конкурса выступают администрация приморской столицы в лице управления по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив, а также муниципальное казенное учреждение «Центр развития предпринимательства».

Автор: Отдел новостей «В»