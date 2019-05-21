Свалки приходится убирать в одних и тех же местах Дорожные службы краевого центра ежедневно проводят работы по наведению чистоты и порядка в городе. Рабочие убирают случайный мусор вдоль городских магистралей, в парках, скверах, на набережных и других пространствах.

И практически ежедневно сотрудники и техника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» заняты и в уборке несанкционированных свалок. Причем, как отметили в пресс-службе мэрии, нередко убирать свалки мусора приходится в одних и тех же местах.

«Зачастую буквально через несколько дней на месте, где все было убрано, вновь вырастают горы мусора. Недобросовестные граждане и организации, не желающие платить за вывоз и утилизацию мусора, просто выбрасывают его на городских территориях, вдоль дорог и в лесопарковых зонах», – отмечают специалисты.

Только в апреле силами СГТ были ликвидированы свалки по десяткам адресов. Собрано и вывезено более 2,5 тысячи тонн мусора. С начала мая дорожники убирали свалки на улицах Воропаева, Шишкина, Постышева, Босфора, проспекте «Красного знамени» и других.

Автор: Отдел новостей «В»