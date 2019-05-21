На ликвидацию последствий непогоды вышло более 50 единиц спецтехники Спецтехника, дорожные рабочие и специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» с самого утра понедельника приступили к ликвидации последствий непогоды, обрушившейся на Владивосток в ночь с 19 на 20 мая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, рабочие убирали упавшие деревья и ветки, прочищали систему ливневой канализации, чтобы обеспечить оперативный сброс воды с дорог, убирали с магистралей нанесенные с косогоров камни и грунт.

По сообщениям управления дорог и благоустройства мэрии, в ликвидации последствий стихии было задействовано более 50 единиц техники. Это канало-промывочные машины, тракторы-щетки, погрузчики, самосвалы, автокран и вышка. В работах по уборке последствий сильного дождя и ветра также участвовали представители управляющих компаний.

«Ливневку повторно прочищали от грязи и камней, принесенных ливнем. Чтобы обеспечить более быстрый спуск воды на подтопляемых участках, решетки заблаговременно поднимали. Это район ДСК, улицы Приходько, Воропаева, Борисенко, Калинина, набережная Спортивной гавани, Пограничная, тупик Шевченко, проспект 100 лет Владивостоку (район «Строителя»), Русская, Иртышская, Снеговая», – уточняют специалисты.

Упавшие ветки и деревья убирали на улицах Героев Хасана, 18, проспекте 100 лет Владивостоку, 30 и 155, Бородинской, 25, Зои Космодемьянской, 19 и других.

Автор: Отдел новостей «В»