Уровень воды может подняться на метр Сильные дожди, которые в понедельник принес первый за эту весну циклон, грозят подъемом уровня воды на малых реках края с подтоплением сельхозугодий, хозяйственных построек, расположенных в пониженных участках местности, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС.

«Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский Уссурийский городской округ», – говорится в сообщении.

При этом в Примгидромете отмечают, что возможен подъем уровня воды на реках бассейна Японского моря на 0,6–1,2 метра, на реках бассейнов реки Уссури и озера Ханка – до 0,5 метра.

В ночь на понедельник и утро 20 мая, по данным МЧС, максимальное количество осадков выпало в Хасанском районе – 25 мм и Владивостоке – 41 мм (почти половина месячной нормы). Циклон с южной половины края смещается вдоль побережья Приморья на северо-восток.

Автор: Отдел новостей «В »