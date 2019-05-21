Горожанам расскажут о вакансиях в крупных дальневосточных компаниях Приморский центр занятости совместно с центром «Мой бизнес» приглашает всех желающих посетить семинар «Работа на Дальнем Востоке: мегахолдинги и собственный бизнес». Мероприятие пройдет во Владивостоке в пятницу, 24 мая, сообщили в пресс-службе региона.

Специалисты расскажут о крупнейших региональных компаниях, о социальных гарантиях и мерах поддержки, на которые можно рассчитывать при трудоустройстве.

«Отдельный блок семинара будет посвящен организации своего бизнеса в Приморье», – отметили в краевом департаменте труда и социального развития.

Слушателям семинара расскажут, на какую финансовую поддержку при открытии своего дела смогут рассчитывать начинающие предприниматели, какие документы нужны для ее получения, а также где можно оформить заявление на получение льгот для бизнеса.

Мероприятие состоится с 11.00 до 12.30 в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13. Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»