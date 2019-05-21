На веслах через океан Российский путешественник и наш земляк Федор Конюхов установил новое достижение – он первым в мире переплыл южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до пролива Дрейка в Чили на весельной лодке.

Для установления рекорда ему понадобилось 154 дня 13 часов и 37 минут. Хотя все могло кончиться печально. Моряк-одиночка дважды попадал в жесточайшие штормы с максимальными баллами от 13 до 17. Его лодка «Акрос» переворачивалась через киль, на ней вышли из строя часть солнечных панелей и спутниковая связь. Однако эти трудности не помешали отважному мореплавателю через пять месяцев достичь цели.

Героя в специальной телеграмме поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что его кругосветное путешествие представляет большую значимость в воспитании молодых людей, стремящихся продолжить традиции русских мореходов.

Наш земляк планирует отдохнуть пару месяцев и отремонтировать свою лодку. А затем продолжить плавание уже через Атлантический и Индийский океаны.

Автор: Николай КУТЕНКИХ