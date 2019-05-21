«Честную кухню» сносили дважды В краевом центре продолжается работа по демонтажу незаконных торговых объектов.

Силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» на прошлой неделе киоски были убраны с улиц Адмирала Юмашева, 8, Калинина, 55, Вилкова, 14в, также повторно был демонтирован торговый павильон «Честная кухня» в районе Токаревского маяка, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Незаконные объекты были выявлены специалистами администрации города. В связи с тем, что собственники не убрали их добровольно, комиссия приняла решение о принудительном демонтаже», – добавили в административно-территориальном управлении Фрунзенского района.

Стоит отметить, что во всех районах города ведется большая работа по выявлению и сносу незаконных объектов – торговых палаток, павильонов, шиномонтажных мастерских, пунктов металлоприема, нелегальных парковок.

При выявлении самовольно установленных объектов городская администрация дает время собственникам на самостоятельный демонтаж. Если вовремя эти работы не проводятся, то тогда к работам приступают сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Если собственник решит вернуть свое имущество, ему придется заплатить штрафы за самовольное размещение объектов, работы по демонтажу и хранению.

Автор: Отдел новостей «В»